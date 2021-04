Juventus, comunicato ufficiale: Bonucci positivo al Covid

Anche Leonardo Bonucci è risultato positivo al tampone al rientro dagli impegni con la Nazionale. Il difensore della Juventus si è sottoposto al test ed ha contratto il coronavirus: la notizia è stata resa pubblica con un comunicato della società. Mercoledì sera, la Federazione aveva comunicato la positività già di quattro membri dello staff tecnico.

Il comunicato della Juventus: Bonucci positivo

“Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo – si legge in una nota – il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”.

Anche la moglie di Bonucci sta lottando contro il Covid: Martina aveva palesato il suo stato di salute in diversi video su Instagram, in cui aveva denunciato lo stato in cui versava al momento della condivisione sui social della notizia.

Emergenza difesa per il derby della Mole

Con questo stop, Pirlo dovrà fronteggiare una autentica emergenza in difesa: la Juventus che scenderà in campo sabato alle 18 dovrà affrontare il derby senza Bonucci, Demiral, Buffon (squalificato) e Alex Sandro (infortunato).

VIRGILIO SPORT | 01-04-2021 15:23