Juventus, contattato il sostituto di Allegri: richiesta choc

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino sempre più nel mirino della Juventus. L'allenatore argentino, che ha guidato gli Spurs in finale di Champions League, è considerato uno delle prime alternative in caso di addio di Massimiliano Allegri. Il vertice con Andrea Agnelli continua a essere posticipato e il mister toscano è stato segnalato come piuttosto nervoso: un addio tra poche settimane non è impossibile e il club bianconero si sta cautelando effettuando i primi sondaggi con i possibili candidati alla successione.

Secondo Sportmediaset, Pochettino avrebbe dato la sua disponibilità a valutare l'offerta della Juve, ma vuole un ingaggio faraonico da 20 milioni di euro netti a stagione, ovvero quanto percepito attualmente al City da Pep Guardiola.

Una richiesta choc che può frenare Andrea Agnelli, che secondo indiscrezioni sarebbe in ogni caso deciso a cambiare guida tecnica, alla ricerca di un allenatore che possa garantire un gioco più propositivo e rilanciare la rincorsa alla Champions.

"Futuro? È una domanda difficile per me, dovrò parlare con il presidente – ha dichiarato Pochettino -. La finale di Champions League sarà un momento importante per tutti, soltanto dopo potremo parlare di futuro. Ma dopo cinque anni potrebbe chiudersi un capitolo. Non sarà lo stesso a luglio quando inizieremo la preparazione: è molto importante avere idee chiare sul progetto e sulla sfida che dovremo affrontare".

Oltre a Pochettino, ci sono Deschamps, Guardiola, Simone Inzaghi e Gasperini. Maurizio Sarri si è tirato fuori dalla corsa: vuole restare al Chelsea. Antonio Conte è invece ormai a un passo dall'Inter.

Allegri è sempre più tentato dal Paris Saint Germain, pronto ad offrigli un ingaggio doppio rispetto a quello che percepisce attualmente a Torino. La situazione ora in stallo potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 12:01