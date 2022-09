Juventus, contro la Salernitana non ci sarà Rabiot

11-09-2022 13:44

Continua l’emergenza infortuni in casa Juventus. Dopo l’assenza di Manuel Locatelli, come anticipato dallo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa, a centrocampo mancherà anche Adrien Rabiot nel match dello Juventus Stadium contro la Salernitana. Il francese non è infatti tra i convocati.

Sovraccarico del muscolo soleo del polpaccio sinistro per Rabiot. Resta da capire se potrà esserci in Champions League contro il Benfica. Nel posticipo di campionato saranno assenti anche gli altri infortunati come Szczesny, Pogba, Chiesa e Di Maria, più i giovani Kaio Jorge e Aké.