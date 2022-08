17-08-2022 13:06

Dopo lunghe settimane di corteggiamento, ormai manca poco perché l’approdo alla Juventus di Memphis Depay diventi realtà.

Juventus, trovato l’accordo con Depay

I bianconeri, infatti, come comunicato da Tuttosport stamane, hanno raggiunto l’intesa col giocatore per un biennale da 5 milioni più una cospicua parte di bonus (circa un milione e mezzo) e ora si sono messi in una posizione d’attesa.

Depay alla Juventus, cosa manca per chiudere il colpo

Trovato l’accordo con l’olandese, i bianconeri adesso devono aspettare che il giocatore si liberi dal Barcellona che, come la compagine piemontese, ha fretta di lasciar andare l’ex Ajax.

Per farlo però le parti devono risolvere alcune pendenze economiche (quantificabili tra i 2 e i 3 milioni) ancora in essere: a tal proposito, i blaugrana sperano che la voglia di cambiar aria abbia la meglio e che Depay rinunci ai soldi per prendere immediatamente la via di Torino.

Dopo Depay, come prosegue il mercato della Juventus

Una volta conclusa l’operazione Depay, la Juventus (che spera di portare l’attaccante in panchina contro la Sampdoria nella 2ª giornata di Serie A) volgerà le proprie attenzioni su due operazioni da chiudere a centrocampo.

La prima è la cessione di Adrien Rabiot allo United, trattativa che nelle ultime ore si è complicata per le esigenti richieste fatte dalla madre del francese Veronique.

La seconda, legata alla prima, è l’acquisto dal PSG di Leandro Paredes che potrà vestire bianconero solo nel momento in cui si libererà in mezzo al campo (dove la Juventus già deve fare a meno di Pogba e McKennie) proprio lo spot attualmente occupato da Rabiot.

