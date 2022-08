Juventus: per Rabiot allo United si tratta ad oltranza

15-08-2022 11:02

Proseguono anche in questa giornata di Ferragosto i contatti serrati tra l’entourage di Adrien Rabiot, capitana da sua madre Veronique e la dirigenza del Manchester United. Il francese non ha ancora accettato la proposta dei Red Devils, mentre l’accordo tra Juventus ed Inglesi è già cosa fatta da giorni, sulla base di 15 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport spiega che la partenza di Rabiot sarebbe fondamentale per permettere alla società della Continassa di poter affondare il colpo con il PSG su Leandro Paredes in questi ultimi quattordici giorni di calciomercato.

