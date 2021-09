Juventus: Cresce il partito dei No-Max, un errore su tutti non va giù

Si è preso le sue responsabilità, ha ammesso di aver commesso qualche errore ma non è bastato. Max Allegri è nella bufera dopo quattro partite di campionato che hanno portato due soli punti in classifica. Si aspettava la gara col Milan per la rinascita, dopo i segnali positivi in Champions, ma il pari per 1-1 lascia i bianconeri in fondo e con tanti dubbi e problemi. I tifosi se la prendono soprattutto col suo condottiero. Se in tanti erano contrari al suo ritorno perchè la squadra giocava male, e fioccavano gli #Allegriout, ora che non arrivano neanche i risultati cresce il partito dei No-Max.

I tifosi attaccano Allegri per le scelte di formazione

In particolare i fan bianconeri contestano le esclusioni di Chiesa e de Ligt. Fioccano i commenti sui social: “Io vi giuro che ci sto provando a dare fiducia ad Allegri ma ogni volta che se ne esce con dichiarazioni come quelle di ieri sera sono affranto” o anche: “La Juventus , che ha il peggior centrocampo d’Europa, per come gioca e anche per la tecnica dei giocatori, ha pensato bene di dare via tutti i giovani. Scelte assurde di Allegri e Agnelli” oppure: “4 partite, 4 rimonte. C’è un evidente calo atletico. I giocatori non sono bene allenati e tatticamente Allegri ne è responsabile”

C’è chi osserva: “Allegri allenatore anni 70, zero concetti nuovi, un 23 è giovane per lui” o anche: “Allegri allucinante nel post-partita. Sarei curioso di capire fino a quando alla società andrà bene vedere il proprio allenatore delirare in questo modo e avvilire i propri giocatori di maggior valore” e poi: “Non è ammissibile ciò che dice su Chiesa e De Ligt. Almeno che la Società non voglia sbolognarli per questioni economiche” e infine: “La cosa bella è che l’hanno richiamato per ricostruire l’identità della squadra valorizzando i giovani. In meno di 5 partite li ha bruciati tutti”.

SPORTEVAI | 20-09-2021 08:28