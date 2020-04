Juventus, Cristiano Ronaldo detta le condizioni per tornare

Ad oggi non è ancora chiaro se e come il campionato di Serie A riprenderà. Le ultime dichiarazioni del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora hanno gelato chi si auspicava un’imminente ripresa dell’attività.

La Juventus sta prendendo tempo, come altri club di Serie A, e non sta “forzando” il rientro dei suoi giocatori attualmente all’estero. Non è un caso che Matthijs de Ligt sia volato in patria, in Olanda, e non sia a disposizione a Torino.

Il vero “caso” riguarda la posizione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, da circa due mesi, si trova a casa propria, a Madeira (dove si sta allenando) e non appare intenzionato a rientrare a Torino. Secondo il Corriere dello Sport, non avrebbe nessuna fretta di rientrare.

Il motivo? Il cinque volte Pallone d’Oro vuole delle garanzie prima di rientrare in Italia. In particolare, Cristiano Ronaldo aspetterebbe di sapere se si tornerà o meno a giocare e, soprattutto, una data precisa dell’eventuale ripresa.

La nuova positività di Paulo Dybala, giunta da “canali spagnoli”, rende la situazione ancor più complicata. Sempre secondo il Corriere dello Sport, la fuga di notizie sulla nuova positività della Joya non sarebbe stata casuale e potrebbe essere stata favorita dall’entourage del portoghese.

Il club bianconero, per il momento, non sta forzando la mano. Il direttivo della Juventus preferirebbe aspettare qualche notizia più certa per poi andare a contattare direttamente Cristiano Ronaldo e accordarsi sul rientro nei ranghi.

Se il calcio italiano, alla fine delle trattative, non riprenderà, Cristiano Ronaldo non avrà nessun motivo per lasciare il Portogallo e ritornare in Italia. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, anche sul futuro di CR7 che, per il momento, continua ad allenarsi nella sua Madeira.

SPORTAL.IT | 30-04-2020 09:51