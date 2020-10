Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. La conferma è arrivata da parte della Federcalcio portoghese.

L’attaccante della Juventus si trova al momento impegnato con la sua Nazionale in vista dell’impegno di Nations League contro la Svezia: la notizia, pubblicata poco prima dai quotidiani lusitani A Bola e O Jogo nelle edizioni online, è stata confermata dalla stessa Federazione, che ha spiegato che CR7 ha “abbandonato l’allenamento della Nazionale dopo un test positivo per Covid-19, quindi non giocherà contro la Svezia”.

Ronaldo è al momento “senza sintomi e isolato“. Dopo la positività del cinque volte Pallone d’Oro, “i restanti giocatori sono stati sottoposti martedì mattina a nuovi test, tutti con esito negativo, e sono a disposizione del ct Santos per l’allenamento di martedì pomeriggio”.

La punta bianconera, riporta la Gazzetta dello Sport, già nella serata di lunedì era stata sottoposta a un tampone, che aveva dato un esito incerto. Il nuovo test ha confermato la positività.

La Juventus rischia così di perdere Ronaldo per i prossimi impegni di campionato e di coppe: i bianconeri nelle prossime settimane affronteranno Crotone e Verona in campionato, e Dinamo Kiev e Barcellona in Champions League; Pirlo deve fare i conti anche con un Dybala certo non al top della forma.

Ronaldo non sarà disponibile prima di una decina di giorni, e sicuramente non ci sarà contro Crotone e Dinamo Kiev. A rischio anche la sfida con il Barcellona, nel caso il suo iter di recupero fosse simile a quello di Ibrahimovic (15 giorni).

OMNISPORT | 13-10-2020 16:23