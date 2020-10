Juventus, tampone per Dybala: l'aggiornamento sulle sue condizioni

Paulo Dybala ha la febbre ma non rientrerà in anticipo in Italia. Le condizioni dell’attaccante argentino tengono in apprensione la Juventus: la punta bianconera per problemi gastrointestinali ha saltato la partita contro l’Ecuador, vinta per 1-0 dall’Argentina, e non sarà in campo neanche martedì contro la Bolivia a La Paz, a causa di qualche linea di febbre.

Il giocatore, che ha avuto il Coronavirus la scorsa primaversa, è stato sottoposto a tampone che ha dato esito negativo. Lo riporta il Corriere.it. La Joya raggiungerà i compagni a La Paz e farà ritorno in Europa con l’aereo privato di Lionel Messi, che si è messo a disposizione dei compagni per fare il viaggio in totale sicurezza.

Dybala tornerà così a disposizione di Andrea Pirlo tra giovedì e venerdì, con la speranza di farsi trovare al meglio per la partita contro il Crotone, o al massimo per la successiva, quella dell’esordio in Champions League contro la Dinamo Kiev. Un avvio di stagione non semplice per l’argentino, alle prese anche con le trattative per il rinnovo di contratto.

I discorsi con i bianconeri proseguono, e secondo indiscrezioni in arrivo da Torino la firma arriverà: Dybala dovrebbe diventare il secondo giocatore più pagato della rosa dietro a Cristiano Ronaldo, con uno stipendio da 11,5 milioni di euro a stagione e un contratto da cinque anni.

OMNISPORT | 13-10-2020 07:37