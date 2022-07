Juventus, Cuadrado fiducioso: "Sta nascendo una squadra molto forte"

23-07-2022 16:06

L’ala della Juventus Juan Cuadrado ritiene che “stia nascendo una Juve molto forte” in vista della stagione 2022-23.

Il colombiano ha parlato dopo la vittoria per 2-0 in amichevole contro i messicani del Guadalajara a Las Vegas; Marco Da Graca e Mattia Compagnon (entrambi Under 23) sono andati a segno all’Allegiant Stadium.

La Juventus ha faticato all’inizio della scorsa stagione, ma è stata in grado di risollevarsi sotto la guida di Max Allegri, arrivando al quarto posto in Serie A e garantendosi la qualificazione alla Champions League.

Pur avendo perso il difensore Matthijs de Ligt, passato al Bayern Monaco, i bianconeri hanno portato in bianconero Angel Di Maria e il rientrante Paul Pogba, oltre a Bremer dal Torino.

Cuadrado ha commentato positivamente sia la vittoria di Guadalajara che il futuro della Juventus, dichiarando ai canali ufficiali del club: “[È stata] una bella serata, anche se si trattava di un’amichevole. Per noi è sempre importante cercare la vittoria, e l’abbiamo fatto. Il Chivas è una buona squadra, ma ora vogliamo fare bene anche nelle prossime partite. Sta nascendo una Juve molto forte, con tanti giocatori di qualità, grandi nuovi arrivi”.

Ed è chiaro che Allegri sta facendo lavorare i giocatori in vista della prossima campagna di Serie A, dato che siamo nel bel mezzo della preparazione.

Quando gli è stato chiesto cosa chiedesse loro il mister nel pre-campionato, Cuadrado ha risposto: “Correre, correre, correre”.