Juventus, Danilo 'snobba' la Champions: "Ripartire vincendo la Serie A"

Nella notte italiana tra sabato e domenica il Brasile avrà l’opportunità di laurearsi campione del Sudamerica per la seconda volta consecutiva: sulla strada dei verdeoro i rivali di sempre dell’Argentina, con Lionel Messi a sognare il primo trionfo da giocatore dell’Albiceleste.

Tra i brasiliani impegnati a difendere il titolo c’è anche lo juventino Danilo, convocato da Tite assieme al compagno di squadra Alex Sandro: intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex Manchester City ha evitato voli pindarici relativi all’obiettivo Champions, ritenendo più realistica la conquista del campionato dopo l’affermazione dell’Inter.

“La Champions è il sogno di tutti, ma dopo una stagione non facile per noi è più importante ripartire vincendo la Serie A. Alla Coppa penseremo dopo”.

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera intriga e non poco Danilo: “Sono curioso e molto motivato. Il suo curriculum parla da solo, avere un tecnico vincente è il massimo per chi vuole sempre migliorare come me. Penso che insieme possiamo fare grandi cose”.

Cristiano Ronaldo è entrato nell’ultimo anno di contratto con la Juventus: sul suo futuro si è discusso molto, in particolare sull’ipotesi di un addio a tre anni dallo sbarco a Torino: “Se resta? Sicuramente. Averlo in squadra per noi è importante, perché porta in dote una valanga di gol, e poi è un caro amico, ci conosciamo dai tempi del Real. Sarà ancora con noi la prossima stagione”.

Secondo Danilo, uno come il connazionale Gabriel Jesus potrebbe fare molto comodo al reparto avanzato della ‘Vecchia Signora’: “Certo. Gabriel è forte e molto intelligente, in Italia potrebbe crescere ancora perché in A le squadre si chiudono bene ed è più difficile segnare. Se potessi, lo porterei alla Juventus…”.



OMNISPORT | 08-07-2021 08:35