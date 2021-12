Juventus, decisa la strategia per il rinnovo di Federico Bernardeschi

26-12-2021 16:54

Con un gol, realizzato proprio nell’ultima giornata del 2021 contro il Cagliari, tre assist e una presenza ormai fissa nella formazione titolare, Federico Bernardeschi sta riconquistando l’affetto e la stima dei tifosi della Juventus.

O forse sarebbe meglio dire conquistando, visto che alla quarta stagione con la maglia bianconera l’ex giocatore della Fiorentina non ha mai scaldato davvero i cuori del popolo juventino, neppure nelle stagioni scudettate del 2018 e del 2019.

Federico Bernardeschi,l a rivelazione della Juventus 2021-2022

Quanto alla fiducia di Max Allegri, quella non è mai mancata, se è vero che, dopo l’annata di sofferenza alla corte di Andrea Pirlo, con tante incomprensioni con l’ex tecnico della Juventus, e dopo un Europeo in cui ‘Berna’ ha avuto un ruolo chiave nello scacchiere di Roberto Mancini, pur non partendo quasi mai da titolare, proprio il ritorno in panchina di Allegri ha convinto il giocatore a restare al Torino, nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2023 e un dialogo quasi assente per il rinnovo.

Dialogo che è ripartito dopo l’estate, ma che sembra arrivato a un punto di non ritorno. Nonostante le buone prestazioni sopra citate, infatti, la Juventus non sembra voler ritoccare la propria offerta per convincere Bernardeschi a prolungare il contratto e restare a Torino.

Juventus-Bernardeschi, dialogo bloccato per il rinnovo

Il giocatore è reduce dal cambio di agente, con Federico Pastorello che ha preso il posto di Mino Raiola, e proprio il nuovo manager del centrocampista ha recapitato alla società la perplessità di fronte alla proposta al ribasso arrivata dalla società, che intende far firmare Federico Bernardeschi su cifre dimolto inferiori agli attuali 4 milioni netti, pur proponendo un rinnovo piuttosto lungo.

Del resto che la situazione societaria del club imponga sacrifici è noto da tempo e le ultime parole dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene potrebbero avere ulteriormente inasprito i rapporti tra la società e il mondo dei procuratori.

Benardeschi e l’ipotesi Barcellona

Il tempo però stringe perché dal 1° febbraio, quindi tra poco più di un mese, Bernardeschi potrebbe già firmare per altri club in vista delle prossime stagioni senza che nelle casse della Juventus entri un solo euro. L’ìpotesi Barcellona, dopo l’indiscrezione secondo la quale rappresentanti della società blaugrana avrebbero avvicinato proprio Pastorello per sondare il terreno in vista del possibile approdo del giocatore in Catalogna a parametro zero, non sono state confermate né smentite.

Di sicuro Bernardeschi potrebbe essere un rinforzo ideale per il nuovo corso del Barcellona, sempre interessato a giocatori tecnicamente forti e tatticamente duttili.

La Juventus tuttavia sembra aver deciso la propria strategia, che non cambierà neppure in caso di addii illustri a gennaio, con Aaron Ramsey e in seconda battuta Dejan Kulusevski possibili partenti con relativo risparmio degli elevati ingaggi.

