Juventus, Demiral diventa un'occasione: il Real Madrid scatena l'asta

La Juventus si prepara ad accogliere una vera e propria asta per uno dei giocatori più ai margini del progetto tecnico di Andrea Pirlo. Ma che, nonostante questo, ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni tra i principali club d’Europa. Con la Vecchia Signora pronta a fare cassa.

Secondo il portale turco ‘Fanatik’, infatti, continua il pressing di Atletico Madrid, Liverpool, Tottenham e Leicester City su Merih Demiral, ex rivelazione del Sassuolo tramutatosi in uno scontento in maglia bianconera (solo 10 presenze e 685 minuti giocati finora). Chi però si sarebbe portato in vantaggio sul giocatore è il Real Madrid, pronto a presentare l’affondo per rinforzare la propria retroguardia.

Una situazione da cui la Juventus non può che guadagnare, potendo tentare di monetizzare ulteriormente dalla partenza di Demiral.

OMNISPORT | 08-01-2021 22:20