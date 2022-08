Juventus: Di Maria esce per infortunio, la reazione di Allegri

15-08-2022 23:54

La Juventus ha esordito in questo campionato con un netto successo per 3-0 nei confronti del Sassuolo davanti al pubblico amico. I bianconeri non possono però esultare a pieno per l’infortunio di Angel Di Maria.

Juventus, Di Maria fuori per infortunio

Il debutto in Serie A con la maglia bianconera era iniziato nel migliore dei modi per l’ala argentina, in grado di segnare già dopo 26 minuti con un bel pallonetto di sinistro a scavalcare Andrea Consigli. Ma poi a metà della seconda frazione di gioco Di Maria è uscito per infortunio.

Il giocatore argentino ha accusato un problema muscolare all’adduttore e al 66′ è uscito dal campo, sostituito da Fabio Miretti.

Di Maria, la reazione di Allegri

Dopo la partita però Massimiliano Allegri ha voluto minimizzare l’infortunio dell’argentino. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Ha sempre la faccia un po’ così. Quel problema lì all’adduttore l’ha avuto anche una settimana fa”, così il tecnico bianconero sul problema di Angel Di Maria.

“Non sono preoccupato. Da domani vedremo gli esiti degli esami. Purtroppo, sono cose che capitano durante le partite”, ha aggiunto lo stesso Allegri.

La speranza dei tifosi juventini

L’infortunio di Angel Di Maria non è stato di certo una bella notizia per i sostenitori juventini, che avevano da poco esultato per il suo primo gol in bianconero. Di problemi muscolari in casa Juventus ce ne sono stati già parecchi in questa preparazione estiva, come Paul Pogba.

E ora l’obiettivo è che l’argentino non debba saltare tante partite e che magari, come pensato da Allegri, si tratti di una cosa di poco conto.