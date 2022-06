Juventus, Di Maria ini stand-by: pronte due alternative

16-06-2022 11:11

La trattativa tra la Juventus e Di Maria è al momento in stallo. La Juve ha offerto al giocatore quello che voleva, ma l’argentino non ha ancora accettato la proposta, in quanto sogna il Barcellona per se e anche per le preferenze della famiglia.

I bianconeri dunque si trovano a dover pensare anche a eventuali alternative per la fascia destra, e tra la serata di ieri e questa mattina sono spuntati due nuovi nomi. Filip Kostic dell’Eintracht (c’è l’accordo per un triennale da 2,5 milioni) e anche David Neres dello Shakhtar (che ha lo stesso agente di Kaio Jorge). Entrambi garantirebbero una buona qualità in avanti, ma non sono paragonabili al Fideo, per il quale la Juve aspetterà ancora fino alla fine di questa settimana.

