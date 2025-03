Juventus, non solo Douglas Luiz: la stagione rischia di essere un incubo anche per Alisha Lehmann, Europei a rischio

Il trasferimento alla Juventus sembra non aver aiutato la coppia: il brasiliano rimane ai margini del progetto, la calciatrice-influencer esclusa dalle convocazioni della Svizzera

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Nella stagione complicata della Juventus c’è anche la storia della coppia Douglas Luiz-Alisha Lehmann. Il centrocampista brasiliano e la giocatrice svizzera sono arrivati a Torino con ambizioni importanti ma per entrambi questi mesi in bianconero hanno nascosto delle insidie inaspettate e il futuro potrebbe anche portarli lontano dall’Italia.

Douglas Luiz: ancora fuori dai giochi

Nove partite alla fine della stagione ma per Douglas Luiz il futuro sembra essere già lontano dalla Juventus. Il calciatore brasiliano è stato uno degli acquisti di punta di Cristiano Giuntoli nel corso del mercato della scorsa estate ma gli infortuni gli hanno impedito di diventare un fattore all’interno della squadra di Thiago Motta e ora con Tudor la situazione potrebbe essere ancora più complicata. Contro il Genoa, il brasiliano potrebbe rimanere ancora fuori dalla lista dei convocati visto che nell’ultimo allenamento ha continuato il lavoro personalizzato così come il compagno di squadra Cambiaso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nottingham in pressing: le richieste della Juve

Il ritorno in Premier per Douglas Luiz è più di una possibilità con il Nottingham che segue da vicino la sua situazione. Ma il cartellino del giocatore potrebbe rappresentare un problema. Nella prossima sessione di mercato i bianconeri dovranno fare sicuramente dei sacrifici importanti ma allo stesso tempo non si possono permettere delle minusvalenze. In Inghilterra il giocatore ha ancora tanti estimatori ma la Juve difficilmente riuscirà a strappare un’offerta vicino ai 40-45 milioni di euro.

Il momento difficile di Alisha

Situazione delicata anche quella che riguarda Alisha Lehmann. La scorsa estate i bianconeri hanno deciso di puntare su Luiz per la squadra maschile e sulla svizzera per la Juventus Women. Ma entrambe le scommesse al momento sembrano persa e la calciatrice-influencer rischia di dover fare i conti con un nuovo problema visto che rischia anche di dover rinunciare agli Europei femminili. L’allenatrice della nazionale elvetica, Pia Sundhage, l’ha esclusa dalle ultime convocazioni: “Vogliamo mettere insieme la squadra migliore e non necessariamente le giocatrici migliori. Le porte sono aperte a tutti e ognuna avrà una possibilità. Alisha è stata infortunata e non ha giocato per la Juve per un lungo periodo. Ha bisogno di tempo per dimostrare di poter far parte della nostra squadra”.