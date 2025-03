Juventus, Douglas Luiz in discoteca dopo la batosta contro l’Atalanta: la rabbia dei tifosi. E Alisha vola in Inghilterra

Il centrocampista brasiliano, ai box a causa di un infortunio, è stato visto e fotografato da alcuni tifosi nella notte tra domenica e lunedì: dopo Thiago Motta, finisce anche lui nel mirino dei social

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una situazione delicata, la Juventus sta vivendo un momento difficile più di quanto non dicano la posizione in classifica a 10 giornate dalla fine. Il futuro di Thiago Motta è appeso a un filo e ora anche Douglas Luiz fa aumentare il livello della tensione. Ma dopo il ko con l’Atalanta nessuno è al riparo da critiche.

Douglas Luiz: la notte in discoteca

L’ultima notizia che alza ancora di più il livello della tensione è quella che riguarda Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano non ha preso parte alla gara casalinga contro la Dea perché ancora alla prese con un infortuno. Ma dopo il match ha deciso comunque di trascorrere una serata fuori e alcuni tifosi lo avrebbero pizzicato e fotografato in una discoteca di Torino nella notte tra domenica e lunedì dove avrebbe prenotato un tavolo con alcuni amici.

Il brasiliano sempre più nel mirino

L’arrivo di Douglas Luiz alla corte bianconera la scorsa estate è stato salutato con grande entusiasmo dai fan della Vecchia Signora. Il centrocampista doveva rappresentare insieme a Teun Koopmeiners il punto di riferimento in mezzo al campo su cui costruire la Juventus targata Thiago Motta, ma le cose fino a questo momento non sono andate come sperato. Le presenze in questa stagione (considerando tutte le competizioni) sono 22 con 795 minuti giocati ma senza neanche un gol o un assist. Situazione complicata dovuta soprattutto ai tanti infortuni, l’ultimo a pochi giorni dalla sfida con l’Inter, con il brasiliano che rimarrà fuori dai giochi fino a dopo la sosta delle nazionali.

La rabbia dei tifosi bianconeri

Da infortunato Douglas Luiz non aveva gli stessi obblighi dei suoi compagni di squadra, ma la sua presenza in discoteca dopo una batosta storica come quella subita contro l’Atalanta ha scatenato fastidio e rabbia tra i sostenitori della Vecchia Signora. Il comportamento del giocatore brasiliano viene reputato fuori luogo visto quanto sta succedendo alla squadra e sono in tanti quelli che lo hanno già scaricato: “E da mandare via subito”, scrive Leo. “Ci fosse ancora oggi Moggi, l’avrebbe rispedito col primo aereo in Premier. Non c’è più la società solida di una volta”.

Alisha Lehmann vola in Inghilterra

Se il momento di Douglas Luiz non è positivo, le cose vanno decisamente meglio per la fidanzata Alisha Lehmann, la calciatrice della Juventus Women ha infatti dato il via a una partnership con l’imprenditrice inglese Maya Jama per partecipare alla Baller League UK, una competizione di calcio a 6 che è cominciata proprio nei giorni scorsi con il draft. Una nuova esperienza che potrebbe anche testimoniare la volontà di tornare in Inghilterra in maniera definitiva.