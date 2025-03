Juve, per Capello Giuntoli è al bivio: e per i tifosi la conferenza di Tudor è il segnale che il dt farà la fine di Motta

Il futuro di Giuntoli alla Juventus appare sempre più appeso un filo secondo Capello, mentre ai tifosi non è sfuggito un particolare importante nella conferenza stampa di Tudor

Salutato Thiago Motta, la Juventus proverà a ripartire dopo l’ultimo periodo difficile con Igor Tudor in panchina. Questa ultima parte della stagione potrebbe rivelarsi decisiva anche per il futuro di Cristiano Giuntoli, il cui futuro in bianconero è ora a un bivio secondo Fabio Capello, che sulle pagine della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione della Vecchia Signora parlando anche dell’esonero dell’italobrasiliano, che a suo parere ha pagato per le responsabilità di tutti.

Se per Capello Giuntoli è al bivio, i tifosi sembrano invece certi di quale sarà il futuro del direttore tecnico, apparso molto preoccupato durante la conferenza in cui è stato presentato l’allenatore croato.

Capello: “Motta ha pagato per tutti, ora Giuntoli al bivio”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato la situazione della Juventus, focalizzandosi anche sul ruolo di Cristiano Giuntoli, il cui futuro sembra essere appeso a un filo dopo un mercato faraonico, ma dai risultati deludenti:

“Giuntoli ha portato avanti un mercato da protagonista, spendendo oltre 200 milioni per rivoluzionare la squadra, ma il rendimento dei bianconeri non si è rivelato all’altezza delle aspettative (e dei soldi investiti). Motta ha pagato come sempre succede in queste situazioni, ma ho l’impressione che Giuntoli adesso sia arrivato a un bivio: la società accetterebbe un’altra stagione deludente come questa?”.

Dalla conferenza di Tudor un segnale sul futuro di Giuntoli per i tifosi

Che il suo futuro sia molto in bilico sembra essersene accorto anche lo stesso Giuntoli, o almeno questa è l’idea che si sono fatti molti tifosi della Juventus, che durante la conferenza stampa in cui è stato presentato il nuovo allenatore Igor Tudor, hanno notato nell’espressione del direttore tecnico una certa preoccupazione, con molti supporters che dopo i deludenti risultati si augurano possa seguire le orme di Thiago Motta e salutare la Vecchia Signora al termine della stagione.

“Avete notato che aria terrorizzata aveva Giuntoli mentre parlava?” scrive Christian James; “Giuntoli in conferenza stampa aveva la faccia di uno che sa che la prossima testa a saltare sarà la sua” l’impressione di Giuseppe invece. C’è chi tra i tifosi ha anche rimproverato le ennesime dichiarazioni poco convincenti: “Affermazioni al limite del risibile, ma va benissimo così. L’hanno fatto sedere e raccontare la storiella ed era parecchio nervoso… ottimo segno per una prossima dipartita, si spera, dalla Continassa. Che segua presto il suo compare Motta” scrive Ale, mentre Trillone rincara la dose: “Patetica introduzione livello scuola media di Giuntoli da cui non si capisce se sia stato già detronizzato, ma lo si spera”.

Cosa viene rimproverato a Giuntoli

A pesare sul groppone di Giuntoli è certamente il mercato faraonico da 200 milioni fatto in estate, ma che non ha portato i suoi frutti dal punto di vista del gioco e dei risultati. Un mercato mai ripudiato da Cristiano, che nel corso delle varie conferenze non ha mai fatto un mea culpa su alcuni errori commessi in estate, cosa che non piace ai tifosi i quali vorrebbero una maggiore presa di coscienza.

Un altro aspetto che ha fatto storcere a molti il naso è il fatto che il mercato estivo sia stato finanziato con le cessioni di giovani promettenti che lontano dalla Juventus sono esplosi definitivamente, diventando dei veri e propri rimpianti per i bianconeri, Moise Kean e Dean Hujsen in primis.