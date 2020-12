Juventus, stangata per Alvaro Morata dopo l'espulsione

Costa cara ad Alvaro Morata l’ingenuità nel finale di partita contro il Benevento.

L’attaccante della Juventus prima e dopo il triplice fischio della gara che i bianconeri hanno pareggiato per 1-1 al “Vigorito” ha protestato parecchio contro il direttore di gara per un presunto rigore non concesso proprio nei minuti finali.

L’arbitro Pasqua ha estratto il cartellino rosso e dal referto del direttore di gara non sono uscite buone notizie per il centravanti spagnolo, se è vero che il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea lo ha squalificato per due giornate con la seguente motivazione: “Squalifica per due giornate effettive di gara ad Alvaro Morata (Juventus) per per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo”.

In attesa di capire se la Juventus farà ricorso, Morata salterà il derby contro il Torino in calendario per sabato 5 dicembre alle ore 18 e poi la partita sul campo del Genoa programmata per domenica 13 dicembre alle ore 18 a “Marassi” per tornare a disposizione di Andrea Pirlo per l’infrasettimanale contro l’Atalanta, il 16 dicembre alle 18.30 all'”Allianz Stadium”.

Davvero un brutto colpo per il giocatore stesso e per Andrea Pirlo, che perde il miglior cannoniere del primo scorcio di stagione alle spalle di Cristiano Ronaldo. Morata ha infatti segnato 8 gol tra campionato e Champions League, compresa la rete del provvisorio vantaggio proprio contro il Benevento.

A segno in tre partite sulle quattro finora disputate nella fase a gironi di Champions, Morata sarà quindi con ogni probabilità in campo contro Dinamo Kiev e Barcellona per poi lasciare spazio a Paulo Dybala come partner d’attacco dell’intoccabile Cristiano Ronaldo, al quale Pirlo non dovrebbe concedere altri turni di riposo dopo quello di Benevento.

OMNISPORT | 01-12-2020 16:55