Juventus, Dusan Vlahovic: "Vivo per il calcio 24 ore al giorno"

Il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic è stato intervistato dal magazine Icon, intervista che uscirà in edicola il prossimo 14 giugno. Nel corso della chiacchierata, il bomber serbo ha parlato soprattutto della sua passione per il gol, descritta come un vero e proprio motivo di vita da parte della punta.

Ecco uno stralcio dell’intervista riportato da Sky Sport:

“Fare gol è un qualcosa che mi riempie, mi pervade totalmente. Quando non sento questa sensazione, dopo la partita stoa terra, svuotato. Se faccio gol, invece, mi pare di volare. È come essere al settimo cielo. È un tipo di carburante e una volta che l’hai provato non puoi più farne a meno, devi a tutti i costi vivere ancora quella sensazione. È una dipendenza che ti stimola in ogni istante. È ciò per cui vivo”.

Oltre al talento non c’è un vero segreto per raggiungere certi livelli. L’unica strada è sfruttare quello che ti è stato dato allenandoti, allenandoti e ancora allenandoti:

“Sono concentrato sul calcio 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Quando vado a casa cosa faccio? Guardo altre partite di calcio! Le guardo per divertirmi, per riposarmi, ma anche per imparare e diventare migliore. Noto delle cose, le analizzo e penso: ‘Io avrei potuto fare questo o quello”.