Juventus-Dybala, cala il gelo: possibile scambio a gennaio

Cala il gelo tra la Juventus e Paulo Dybala. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la trattativa tra l’attaccante argentino e il club bianconero per il rinnovo del contratto è entrata in una nuova fase di stallo, tanto che l’agente del giocatore, Jorge Antun, è tornato in patria.

La distanza tra la domanda della Joya e l’offerta del club bianconero si è fatta ancora più ampia: Dybala chiede un ingaggio di 15 milioni di euro, ben oltre il tetto extra-Ronaldo fissato da Andrea Agnelli, mentre il direttore sportivo Fabio Paratici, tra parte fissa e bonus, non va oltre i 10 milioni di euro.

Una distanza troppo rilevante che apre diversi scenari di mercato. Dybala non è così fondamentale per la squadra di Andrea Pirlo, almeno non come lo era con Maurizio Sarri. La questione andrà affrontata e risolta entro i prossimi mesi, o l’addio estivo sarà certo.

Intanto aumentano le indiscrezioni di mercato: dalla Spagna fanno sapere che il nazionale albiceleste è seguito da Real Madrid, Barcellona, Psg e potrebbe già andarsene in inverno. Soprattutto i blancos potrebbero farsi avanti a gennaio proponendo uno scambio con Isco, giocatore fuori dai piani di Zidane, più soldi.

“La volontà di entrambi è di rinnovare – aveva assicurato una settimana fa Paratici -, stiamo parlando proficuamente ma è un periodo particolare, negli ultimi 20 giorni siamo stati quasi sempre in isolamento. Ma stiamo parlando. Il mio futuro? Sono fortunato, ho un bel rapporto col presidente: schietto e diretto. C’è fiducia da parte sua e felicità da parte mia di essere alla Juve, ne parleremo senza ansie”.

OMNISPORT | 12-11-2020 11:02