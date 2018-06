Juventus, è fatta per il colpo in difesa

Giugno è per tradizione uno dei mesi più favorevoli alla Juventus, sul piano del mercato. Se infatti, da sette anni, maggio è il mese dei festeggiamenti, tra scudetti e Coppe Italia in serie, i primi giorni d’estate hanno sempre visto protagonisti i dirigenti bianconeri, che grazie alla propria lungimiranza e a una superiorità economica sulla concorrenza sempre più schiacciante, hanno inanellato a giugno colpi su colpi. L’ultimo è stato Miralem Pjanic, due anni fa, ma in fondo anche l’affare-Higuain, pur concretizzatosi a luglio, ha preso le forme proprio nel sesto mese dell’anno. Il 2018 non fa eccezione e allora nei giorni cui a Torino si materializzerà Emre Can, è quasi fatta per un altro rinforzo top, espressamente chiesto da Max Allegri, sul quale Marotta e Paratici lavoravano da tempo. Si tratta di Joao Cancelo, in procinto di vestire il bianconero.

La lunga trattativa con il Valencia ha infatti visto uscire vincitori i campioni d’Italia, che sono riusciti a far smuovere, seppur di poco, il club spagnolo dalla richiesta iniziale di 40 milioni di euro: l’affare si sta per concludere per 38 milioni, di fatto la stessa cifra che l’Inter, causa paletti del Fair Play Finanziario, non è riuscita a versare per riscattare l’esterno portoghese, giunto a Milano un anno fa con la formula del prestito con diritto di riscatto prefissato. L’incontro decisivo tra le due dirigenze è avvenuto a Milano, ora restano da definire solo le modalità del pagamento, ma secondo 'Onda Deportiva' si va verso il pagamento di una prima tranche da 8 milioni e il resto del pagamento diluito in un paio di stagioni. Il Valencia è quindi riuscito a condurre in porto la cessione a titolo definitivo, potendo così sistemare a propria volta le pendenze con l’Uefa sempre per il Fair Play. I bianconeri trovano così il sostituto di Stephan Lichtsteiner, seppur con caratteristiche differenti: Cancelo è stato infatti protagonista di un’ottima seconda parte di stagione con l’Inter, agendo da esterno basso, ma con spiccate qualità offensive. Allegri punta a migliorarne l’attitudine difensiva per formare una coppia di terzini d’assalto con Alex Sandro.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 22:10