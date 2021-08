Juventus: è fatta per il sostituto di Cristiano Ronaldo

Sembra ormai certo il ritorno di Moise Kean alla Juventus: è lui il prescelto per sostituire Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United, la squadra che ne ha fatto una stella del calcio mondiale. L’accordo con l’Everton, il club di Liverpool attuale proprietario del giovanissimo attaccante, consisterebbe in un prestito biennale, con obbligo di riscatto nel 2023. Per questo sono in fase avanzata i contatti per definire l’operazione, avvenuti anche in mattinata. Il calciatore sarebbe già in volo per Torino, dove domani dovrebbe effettuare le visite mediche.

Kean avrebbe sorpassato nelle preferenze della dirigenza bianconera Gianluca Scamacca a causa delle difficoltà poste dal Sassuolo. Gli emiliani, che stanno trattando le cessioni di Domenico Berardi e Jerome Boga, ha preso tempo anche per il centravanti romano, per cui la Juventus, con i tempi ormai molto ristretti, ha deciso di buttarsi su Kean, che è. assistito da Mino Raiola ed è impaziente di tornare nel club in cui è cresciuto.

21enne nato a Vercelli da genitori originari della Costa d’Avorio, ha il doppio passaporto ma ha scelto agonisticamente l’Italia, tanto da aver già giocato 9 partite con la maglia della Nazionale azzurra mettendo anche a segno due gol, Kean esordisce in Serie A il 19 novembre 2016 proprio con la Juve, allenata già allora da Massimiliano Allegri, prendendo il posto di Mario Mandzukic nella sfida interna vinta 3-0 contro il Pescara.

L’anno successivo passa al Verona, con 19 presenze e 4 gol, quindi nel 2018-2019 torna alla base bianconera per un anno: finora il suo bilancio totale con la Vecchia Signora, in tutte le competizioni, è di 21 partite e 8 gol. Nel 2019 viene acquistato dall’Everton e fa una stagione completa con i Toffees, i quali, nell’ottobre dell’anno successivo, lo cedono in prestito al PSG. Infine, ora, sembra davvero fatta per il ritorno di Moise sulla sponda bianconera del Po.

OMNISPORT | 28-08-2021 14:36