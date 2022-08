31-08-2022 08:29

Il lieto fine per il mercato della Juventus arriva quasi sul gong della fine della sessione estiva. Leandro Paredes è un giocatore bianconero al termine di una trattativa estenuante con il Paris Saint-Germain che ha comunque dato i frutti sperati proprio a poche ore dalla partita contro lo Spezia.

Juventus, ecco Paredes: le cifre dell’affare con il Psg

Nella serata di martedì, infatti, le due società hanno trovato l’accordo sulla formula che porterà il centrocampista argentino alla corte di Allegri: prestito con diritto di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. L’ex Roma ed Empoli sosterrà le visite mediche a Parigi nella giornata di mercoledì per poi materializzarsi a Torino giovedì, proprio nell’ultimo giorno di mercato. Affare da 20 milioni complessivi.

Juventus, Paredes è quello che mancava: ora le cessioni

Obiettivo della Juve di fatto dall’inizio della sessione estiva, Paredes va a colmare una lacuna che nel centrocampo dei bianconeri si era aperta di fatto due anni fa, dopo la cessione al Barcellona di Pjanic al Barcellona nello scambio che portò a Torino Arthur. Il brasiliano, però, non si è mai realmente ambientato nel calcio italiano, nonostante la fiducia ricevuta dall’allora allenatore della Juventus Andrea Pirlo: un grave infortunio al piede subito a metà stagione avrebbe poi condizionato il resto della stagione di Arthur che, mai coinvolto nel primo anno dell’Allegri-bis, rappresenta oggi uno degli esuberi eccellenti che i dirigenti bianconeri cercheranno di cedere nelle ultime ore di mercato.

Mercato Juventus, si cerca colpo last minute in difesa

Decisivo il “pressing” di Angel Di Maria, compagno di nazionale ed ex compagno di club di Paredes a Parigi, che ha convinto il regista a tornare in Italia, anche se fin dal primo momento il giocatore aveva scelto la Juventus e la Serie A, campionato che già ben conosce, per tornare protagonista dopo il quadriennio a Parigi, che non lo ha visto mai diventare titolare fisso nella mediana grandi firme dei parigini. Così, respinto in extremis l’assalto dell’Arsenal, Paredes è pronto per vivere da protagonista i tre mesi che precedono il Mondiale che il giocatore disputerà con l’Argentina della quale è un punto fermo.

Il mercato della Juventus però potrebbe non finire qui. I dirigenti proveranno infatti a consegnare ad Allegri anche un terzino sinistro. Un primo affondo c’è già stato per Luis Gayà, capitano del Valencia di Rino Gattuso, nazionale spagnolo abile nella spinta, ma gli spagnoli hanno detto no. Probabile che nelle ultime ore si tenti un nuovo affondo o si cerchi un’alternativa per colmare l’ultima lacuna di una rosa che negli altri reparti è davvero completa con titolari e alternative di lusso.

