Manca sempre meno alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e, per questo motivo, nelle ultime ore tante squadre stanno accelerando il passo per chiudere prima possibile le trattative ancora in essere.

Fra i club maggiormente coinvolti in queste dinamiche vi è sicuramente il PSG, impegnato sia nel formalizzare alcuni addii che, allo stesso tempo, a stringere per alcuni big della Serie A.

Galtier chiaro su Paredes alla Juventus

In uscita dalla Ville Lumiere in particolare vi è Leandro Paredes, giocatore che dopo un lungo e tira e molla nelle prossime ore dovrebbe prendere la via di Torino come confermato oggi dal tecnico del PSG Galtier.

“Paredes non sarà convocato” ha spiegato in conferenza stampa l’allenatore francese alla vigilia del match di Ligue 1 contro il Tolosa.

“Ho parlato con lui dopo l’allenamento. Non nascondiamo nulla, sappiamo che ha raggiunto un accordo con la Juventus, che incontreremo presto. È un giocatore del PSG, ma la sua mente è altrove. Ho deciso di non convocarlo, sia per consentirgli di prepararsi alla partenza, sia per evitare di inserire un giocatore che potrebbe andarsene 24 ore dopo”.

PSG, Galtier spera ancora in Skriniar

Se il passaggio di Paredes alla Juventus appare quasi certo, molto più difficile resta invece l’arrivo in Francia di Milan Skriniar, difensore attorno a cui l’Inter ha fatto muro ma per il quale Galtier nutre ancora qualche speranza.

“Non posso dire che sia completamente finita. Il mercato è sempre emozionante perché anche ci sono sorprese dell’ultimo minuto. Al momento la trattativa con l’Inter è molto difficile. Dobbiamo rispettare la loro decisione. Ma mancano ancora più di 48 ore, quindi tutto è possibile” ha affermato il tecnico classe 1966.

Keylor Navas, la mossa di Galtier lo allontana dal Napoli

Costui poi ha parlato anche di due operazioni sull’asse PSG-Napoli che ancora non sono state risolte ma che, verosimilmente, avranno esiti differenti.

“Voi lo sapete e scrivete che Fabian Ruiz è molto vicino al PSG. Noi l’abbiamo puntato molto tempo fa e ora delle discussioni sono in corso, ma nulla è ancora ufficiale. Abbiamo già visto, in passato, alcuni affari che erano ad un passo e poi alla fine sono saltati” ha dichiarato Galtier in merito alla conclusione (ormai prossima) dell’acquisto dello spagnolo.

“Keylor Navas? Ad oggi è un portiere del PSG e lui farà parte del gruppo per la partita col Tolosa” ha detto invece risoluto l’allenatore transalpino facendo intendere come lo sbarco in Campania del portiere costaricense si assumendo contorni sempre più sfumati.

