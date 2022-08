Inter, nuovo no al Psg per Milan Skriniar

28-08-2022 19:36

Il Paris Saint Germain, secondo Telefoot, non ha ancora abbandonato del tutto la pista Skriniar. Nonostante l’annuncio dell’incedibilità del difensore slovacco da parte del presidente dei nerazzurri Steven Zhang, il club transalpino è tornato alla carica e sarebbe pronto a fare un’offerta da 70 milioni di euro.

La proposta sarà però respinta al mittente, perché per i dirigenti nerazzurri non c’è più tempo per trovare sul mercato un sostituto del giocatore.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE