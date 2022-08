Napoli, addio Fabian Ruiz: al Psg per 23 milioni

29-08-2022 21:25

Tutto pronto per il trasferimento di Fabian Ruiz al Psg: lo spagnolo domani sarà a Parigi per le visite, pronto per approdare nel club dove intascherà 5 milioni netti a stagione per 5 anni.

Il Napoli incasserà dall’addio del giocatore complessivamente 23 milioni dopo aver risolto la questione dei bonus.

L’arrivo di Fabian Ruiz può ovviamente facilitare la cessione di Paredes, vicino alla Juventus.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE