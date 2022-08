30-08-2022 10:27

Alla Juventus manca ancora un tassello a centrocampo per completare la rosa 2022/23. Da tempo si parla del possibile arrivo di Leandro Paredes ma, al momento, l’argentino non è ancora sbarcato a Torino.

Juventus, continua l’attesa per il sì di Paredes

La Vecchia Signora, dopo aver presentato ufficialmente Arkadiusz Milik, non vede l’ora di regalare a Max Allegri l’ultimo colpo di mercato, ovvero un centrocampista.

La trattativa con il PSG per Leandro Paredes continua da settimane ma ancora non è arrivata la classica fumata bianca. L’arrivo di Fabian Ruiz al PSG dovrebbe sbloccare, definitivamente, il passaggio dell’ex Roma e Empoli alla Juventus ma la società bianconera è ancora in attesa del “via libera” da parte del PSG.

Dalla Spagna sicuri: Pjanic nei radar della Juventus

Dalla Spagna sono certi che, nelle ultime ore, c’è stato un ritorno di fiamma per Miralem Pjanic. L’ex bianconero, ora al Barcellona, era già stato accostato alla Juventus nelle scorse settimane.

Max Allegri conosce perfettamente il bosniaco che, comunque, pare intenzionato a giocarsi le sue carte nel nuovo Barcellona di Xavi. La sensazione è che possa essere una “soluzione alternativa” nel caso la trattativa per Leandro Paredes dovesse complicarsi veramente.

Juventus, intanto si lavora sulle cessioni

Nel frattempo, in casa Juventus si pensa anche a sfoltire la rosa. La Cremonese pare decisa a fare di tutto per riavere Nicolò Fagioli (con l’arrivo di un nuovo centrocampista, difficilmente il giovane azzurro avrebbe spazio in bianconero).

Attenzione anche al Lecce che, secondo Sky Sport, sarebbe sulle tracce di Marko Pjaca, giocatore di proprietà della Juventus ma fuori dal progetto bianconero. Ancora nessuna novità sul fronte Arthur con Porto e Sporting Lisbona in attesa (l’ingaggio del brasiliano è un problema per tutti). Dubbi sul futuro di Nicolò Rovella. I tifosi non vorrebbero che lasciasse la Juventus (lo aspetta il Monza). Al momento, non ci sarebbero offerte per Moise Kean.

