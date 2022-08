Juventus, nuova pista per Arthur

29-08-2022 08:45

La Juventus sta facendo il possibile per trovare una nuova sistemazione ad Arthur. L’ex centrocampista del Barcellona non rientra più nei piani della società e si sta cercando una soluzione che possa andar bene a tutti.

Il Newcastle si sarebbe fatto avanti ma il brasiliano sarebbe orientato a giocare con il Porto (in Champions League). Il club portoghese potrebbe anche farsi avanti ma solo se la società bianconera parteciperà al pagamento di una parte sostanziosa dello stipendio di Arthur, pari a ben cinque milioni di euro netti a stagione. Prossime ore decisive per il futuro del brasiliano che, ovunque andrà, lo farà in prestito (ha un contratto con i bianconeri sino al giugno 2025).

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE