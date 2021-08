Juventus-Chiellini, c'è la firma: ma si complica l'affare dell'estate

Meno di un mese fa Giorgio Chiellini alzava la Coppa del campionato d’Europa per nazioni al cielo di Wembley dopo aver guidato i compagni dell’ Italia al trionfo al termine di una cavalcata appassionante ed esaltante.

Per il capitano della Nazionale si è trattato del primo successo internazionale della carriera, conquistato con la speranza di fare il bis con la Juventus prima della fine della carriera.

Proprio questa speranza ha guidato il ‘Chiello’ al rinnovo con la Juventus , ufficializzato dal club bianconero.

Il difensore livornese, il cui legame con i bianconeri era scaduto lo scorso 30 giugno, ha firmato fino al 30 giugno 2023, quindi fino alle soglie dei 39 anni .

Un biennale, quindi, che permetterà al capitano bianconero di disputare anche il Mondiale 2022 in Qatar, ultima vetrina con la Nazionale, prossima alla qualificazione.

La Juventus ha comunicato la notizia attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, poi a commentare la propria scelta è stato lo stesso Chiellini:

“La maggior parte della mia vita qui? Mi fa sembrare ancora più vecchio. Sono contento, a volte sembrano formalità, ma sono passi importanti della vita. Sono arrivato da ragazzo poco più che maggiorenne, ora sono un padre di famiglia, maturo e consapevole che si sta godendo ogni istante questi ultimi anni. Spero di dare il mio contributo ed aiutare la squadra a vincere altri titoli, qui è la cosa più importante.

Questa firma era una formalità, appena ho capito che potevo continuare a giocare, che il fisico ancora mi permetteva di giocare c’è stata la volontà di continuare insieme per il rapporto con la Juventus, va oltre a tutto il resto. Non ho mai messo in dubbio il mio futuro qui. Con Allegri ci siamo parlati scherzando da livornesi, sono contento di rivederlo. Ci ha e mi ha dato tanto. In questo inizio di stagione mi dicono sia bello carico, sono felice, è la persona giusta per riportare questa squadra in alto creando un nuovo ciclo. In campo in primis, ma anche fuori”.

Una buona notizia per tutti i tifosi della Juventus, quindi, che continuano però a seguire con apprensione gli aggiornamenti sulla trattativa per il Sassuolo per Manuel Locatelli, l’obiettivo dichiarato dell’estate bianconera. La forbice tra domanda e offerta è ancora ampia, la Juventus non sembra voler ritoccare la proposta e guarda con preoccupazione alle notizie provenienti dalla Francia.

Secondo quanto riportato da ‘Le10Sports’, infatti, su Locatelli si sono posate anche le attenzioni del Paris Saint-Germain, un club che non avrebbe certo problemi a soddisfare le richieste economiche del Sassuolo.

A Torino puntano sulla volontà del giocatore, che vuole trasferirsi in bianconero, ma guardano anche alle alternative. La prima risponderebbe al nome di Miralem Pjanic, destinato a lasciare il Barcellona. La formula del prestito aggrada entrambe le società, ma c’è il nodo dell’elevato ingaggio, che i blaugrana non possono sostenere neppure in minima parte.



OMNISPORT | 02-08-2021 20:52