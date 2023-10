Juventus, è la fine di un incubo: il web esulta, salutate la capolista

Dopo tre anni e tre mesi i bianconeri tornano, sia pur momentaneamente, al primo posto grazie al successo sul Verona. Non accadeva dallo scudetto 2020

29-10-2023 10:26

Erano i tempi bui del covid: non c’erano le guerre in Ucraina e Israele, il mondo intero stava lentamente uscendo dall’incubo della pandemia e il calcio aveva da poco ripreso la sua attività regolare dopo il lungo stop. Tre anni e tre mesi fa, esattamente il primo agosto del 2020, 1182 giorni orsono, la Juventus chiudeva il campionato da prima in classifica. Una posizione che non ha più occupato fino a ieri sera, quando il sofferto successo sul Verona l’ha rimessa al primo posto, anche se bisognerà aspettare i risultati di oggi.

L’ultima Juventus prima era quella di Sarri

Un’eternità a guardare i rivali più in alto. Un’odissea per la Juve che veniva da nove scudetti di fila e che per tre anni è stata messa alle corde con Pirlo prima e Allegri poi. Tocca tornare fino al primo agosto del 2020, giorno in cui la Juventus di Maurizio Sarri festeggiava in casa la conquista dello Scudetto, nonostante una innocua sconfitta contro la Roma all’Allianz.

Lo Scudetto era già certo dopo il successo sulla Sampdoria ottenuto il 26 luglio ma, di fatto, fu l’ultima giornata di quello strano campionato di Serie A 2019/20 a consegnarci una Juventus prima (per l’ultima volta, fino a ieri sera).

I tifosi bianconeri tornano a esultare sul web

Fioccano le reazioni: “Ecco cosa intendiamo per finoallafine! Dopo anni, anche se per poche ore, è bello tornare in vetta!” e poi: “Fino alla fine come stile di vita, salutate la capolista” e anche: “Contro tutto e tutti, siamo primi in classifica! Arbitraggio vergognoso” e ancora: “ieri sera è andato in scena un palese e vomitevole tentativo di fermare la Juve da parte della FIGC, per far giocare con più tranquillità i loro protetti ossia i cartonati. Purtroppo per loro gli è andata male!”

Scettiche le altre tifoserie

Non mancano voci contrarie: “Delirio o complesso d’inferiorità per i tifosi della Juventus (già alla canna del gas). Vantano una primato con #salutatelacapolista non alla giornata37 con stesse partite giocate e magari 20 punti di vantaggio ma in testa (per poche ore) con un misero Punto al 9°turno (10° per loro)” e infine: “Quindi la grande juve di Allegri deve aspettare al 96º per battere il Verona…grande squadra devo dire”.