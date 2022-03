Juventus, ecco Sconcerti: "Il Villarreal ha giocato meglio"

17-03-2022 08:59

Il notissimo giornalista sportivo Mario Sconcerti, dalle pagine del Corriere dello Sport, prova ad analizzare i motivi che hanno portato la Juventus alla tremenda disfatta europea contro il Villarreal per 3-0.

Queste le sue parole dalle pagine del quotidiano:

“È stata da subito una partita contro natura per la Juve, costretta a cercare l’attacco costante senza giocatori che lo sappiano pensare. Gli unici spunti sono stati di Cuadrado che funziona sui cross, meno nell’ultimo passaggio. Vlahovic è entrato subito in partita, ma ne è uscito dopo venti minuti e una traversa bellissima e sfortunata”.

“Il Villarreal gioca meglio della Juve, ha giocatori che si cercano e costruiscono pezzo per pezzo la loro azione. Non sono mai pericolosi, ma nel momento in cui nemmeno la Juve sa diventarlo, è corretto portino via il risultato. Non con tre gol, non in un modo che non rispecchia in niente la partita, lasciando però la sensazione che il calcio parziale sia stato dalla loro parte”.

