Juventus, entourage Motta allo scoperto sui problemi, errori e il suo futuro. Frecciata a Giuntoli

Il destino del tecnico italo-brasiliano è in bilico e la società non lo difende pubblicamente. Scende in campo allora il suo entourage

Come stanno le cose tra Thiago Motta e Cristiano Giuntoli? Mentre si rincorrono le voci su un possibile esonero dell’allenatore, prova a fare chiarezza l’entourage stesso dell’italo-brasiliano. E le parole hanno il sapore dell’accusa nei confronti del Football Director bianconero, protagonista di un mercato non all’altezza delle ambizioni del club. Già finito l’idillio tra i due uomini incaricati di riportare in alto la Juventus?

Motta il bersaglio della crisi Juve

Sono settimane ormai che Thiago Motta ha un bersaglio sulla fronte. La freccia l’hanno scoccata in tanti, tra questi non la società a dire il vero che però non si è neppure affannata a difenderlo. Diventa così un tutti contro tutti, che va a svantaggio della Juventus impegnata a trattenere con le unghie e con i denti l’attuale quarto posto. A spezzare una lancia sull’allenatore italo-brasiliano, ci ha dovuto pensare così il papà del suo agente, Dario Canovi.

Canovi e l’analisi oggettiva sul momento bianconero

La sensazione è che l’esperto Canovi, membro attivo dell’entourage di Thiago Motta, abbia voluto lanciare la palla dall’altra parte del campo. Queste le parole del noto agente sul suo assistito rilasciate a Telelombardia: “La sua, finora, è stata un’esperienza travagliata alla Juventus. L’anno scorso si diceva tutto il bene possibile, adesso tutto il male possibile. Raccoglie i suoi errori, ma nessuno ha fatto un’analisi oggettiva di quello accaduto negli ultimi 8 mesi alla Juventus“.

La vera dimensione della Juve

Il discorso allora entra nel vivo e qui si intravede una piccola grande frecciata a Cristiano Giuntoli, l’uomo che questa Juventus l’ha costruita. Canovi ha infatti difeso Motta: “Thiago diventerà uno degli allenatori più bravi d’Europa: faccio calcio da 50 anni e ne sono convinto. Le aspettative su di lui e sul mercato della Juventus sono state eccessive. Andrea Berta mi diceva che la rosa della Juve era da quarto-quinto posto”.

Del doman non v’è certezza

Insomma, aspettative eccessive e rosa da quarto-quinto posto attribuendo questa considerazione però ad un’altra persona che tra l’altro fa lo stesso mestiere di Cristiano Giuntoli. Andrea Berta è infatti attualmente direttore sportivo dell’Arsenal. Queste parole hanno un peso forte, anche perché accompagnate da altre che mettono in dubbio il prosieguo dell’avventura torinese di Motta: “Dovete chiedere ai dirigenti, decidono loro“.

Gli alibi di Motta e l’assunzione di responsabilità

Ma Canovi ha parlato anche dei singoli e del loro rendimento non certamente all’altezza, fornendo alibi alla gestione di Thiago Motta. “Motta avrà fatto i suoi errori – spiega l’agente -, ma non ha mai avuto la difesa titolare e ha la seconda squadra più giovane del campionato. Formazioni sempre diverse? Scelte dovute ai tanti infortuni. Fa giocare chi merita di volta in volta“.

Infine la madre di tutti gli errori: “Errato pensare a inizio anno che la rosa della Juventus potesse lottare per lo Scudetto: chi lo dice non è grosso intenditore di calcio. La rosa del Milan più forte della Juve. Con Motta Weah sta diventando uno dei migliori esterni bassi in circolazione“. Anche sulla discutibile conferenza stampa post PSV, Canovi ha voluto spezzare una lancia in favore del tecnico: “Lui si è sempre assunto le sue responsabilità e critiche se le è sempre prese lui“. Qualcun altro no?