La rosa è ristretta all'ex numero 10 Alessandro Del Piero, a Le Roi Michel Platini e a Giorgio Chiellini, l'uomo del ciclo dei 9 scudetti

12-02-2023 11:00

Entro aprile la Juventus avrà un uomo simbolo nel suo organigramma. E la rosa pare essere ristretta a tre nomi che sicuramente eccitano il popolo bianconero: l’ex numero 10 Alessandro Del Piero, Le Roi Michel Platini o Giorgio Chiellini, l’uomo del ciclo dei nove scudetti consecutivi vinti dalla Signora con Conte, Allegri e Sarri.

Del Piero: il suo nome nelle intercettazioni

Il nome di Alex Del Piero è tornato forte nelle intercettazioni che ieri il Corriere della Sera ha reso note. La conversazione è datata, il 6 settembre 2021, quando Andrea Agnelli e John Elkann discutevano appunto di come far riavvicinare Pinturicchio alla Juventus. Qualche segnale c’era stato già nell’ agosto del 2019 quando l’ex capitano siglò una partnership commerciale per poter aprire la Juventus Academy Los Angeles.

L’anno scorso, però, l’avvicinamento è stato più concreto. Il 16 aprile del 2022, infatti, Del Piero fu invitato all’Allianz Stadium, in tribuna, e si godette la standing ovation e i cori dei tifosi presenti. Un vero e proprio disgelo dopo la rottura fragorosa con l’allora presidente Andrea Agnelli. Erano passati quasi dieci anni dall’addio, consumatosi il 13 maggio del 2012 con il giro del campo a partita con l’Atalanta ancora in corso.

L’estate scorsa, infine, durante il ritiro della Juve negli Stati Uniti, Alex andò in visita alla squadra e a vedere alcune partite, rendendosi protagonista di siparietti come la sfida sulle punizioni con Angel Di Maria e la chiacchierata-corsa con Pavel Nedved. Nella conversazione con il vicepresidente, Del Piero fu molto chiaro sui progetti futuri: “Con la mia famiglia pensiamo spesso di tornare in Italia. Qui a Los Angeles stiamo bene, ma quando possiamo, in estate, passiamo molto tempo in Italia. Il pensiero c’è. Con tutta la famiglia non abbiamo mai pensato di trasferirci per sempre a Los Angeles”.

Nel frattempo, il figlio Tobias è andato a giocare con il Getafe e la famiglia l’ha raggiunto. Avvicinandosi a Torino.

Juventus, Chiellini torna alla base?

Tra marzo e aprile il CdA sceglierà il nuovo assetto dirigenziale dell’area sportiva. Federico Cherubini è stimato, come Giovanni Manna. Ma si discute nei piani alti della Juve di inserire anche un personaggio carismatico, di dna bianconero. Una persona che possa trasmettere i valori juventini dopo averli vissuti in prima persona e che possa avere appeal anche sui tifosi. Al momento, infatti, il quadro dirigenziale è da ‘battaglia legale’, ma di calcistico ha molto poco.

Torna quindi d’attualità il nome di Giorgio Chiellini, una bandiera. Da anni l’ex difensore centrale si prepara a un ruolo dirigenziale, studiando business ed economia. Prima di spendere definitivamente il suo nome, però, bisognerà capire quanto è coinvolto nell’inchiesta sugli stipendi.

Platini: dai guai giudiziari al ritorno?

Il terzo nome che viene fatto è quello di sua eccellenza Michel Platini. Le Roi negli anni ’80 ha vinto tutto con la Juventus ed è tuttora un simbolo per i tifosi. Di dirigenza ne sa parecchio, avendo rivestito questo ruolo nella Uefa. Le pene giudiziarie sono state superate da poco, la voglia di tornare in pista c’è tutta. L’appeal presso i tifosi è scontato anche per lui, che rispetto a Del Piero e Chiellini avrebbe il vantaggio di sapersi muovere anche in ambito internazionale, nei palazzi che contano. Magari potrebbe essere una risorsa importante pure per la questione Superlega. Un ambasciatore juventino, che avrebbe anche il compito di stare vicino alla squadra e di fare da trait d’union con la proprietà.