29-10-2022 21:13

Nicolò Fagioli è diventato il primo classe 2001 bianconero a trovare la via della rete e la sua gioia è raccolta dai microfoni di Dazn: ” Ho fatto un bellissimo gol, sono emozionato e felice: lo aspettavo da una vita e l’ho fatto esultando con la panchina perché i miei compagni mi hanno sempre sostenuto. Del Piero era il mio idolo, lui faceva gol come questo: dopo di lui è arrivato Dybala e ho studiato pure lui, perché l’argentino ne ha fatti di gol così. Mi trovo bene davanti alla difesa, tocco molti palloni e do qualche geometria alla squadra, in quel sono più utile ai compagni”.