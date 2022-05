Juventus, Fagioli: "Sono stato operato al cuore, Ronaldo mi è stato vicino"

28-05-2022 11:52

Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 di proprietà Juventus, questa stagione in prestito alla Cremonese, ha rilasciato una lunga intervista a ‘Sportweek’. Tra i vari temi affrontati, il calciatore ha parlato di un problema di salute che gli ha impedito di giocare nella fase finale della stagione 2019/2020.

Queste le sue parole: “Avrei dovuto esordire nelle ultime gare, a scudetto vinto, ma ebbi un problema al cuore per il quale venni operato e saltò tutto: un’aritmia. Ronaldo, che da ragazzo aveva sofferto della stessa cosa mi è stato molto vicino, consigliandomi dove operarmi e cosa fare per recuperare facendo tutto per bene. Avevo visto Cristiano per la prima volta dal vivo la sera del suo gol in rovesciata in Juve-Real di Champions, allo stadio. Quando qualche mese dopo me lo ritrovai addirittura vicino di armadietto, non riuscii ad aprire bocca”.