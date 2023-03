Il Fideo realizza il gol decisivo per i bianconeri: benissimo anche Danilo e Bremer, Chiesa sfortunato. Szczesny inoperoso, tra i tedeschi si salva Ginter

09-03-2023 23:09

Sempre nel segno di Angel Di Maria: argentino ancora una volta decisivo per battere 1-0 il Friburgo. Ma la Juventus avrebbe dovuto e potuto fare qualcosa in più, perché la formazione tedesca è apparsa piuttosto povera tecnicamente. Prova ne sia il fatto che Szczesny non ha compiuto nemmeno un intervento, mentre i bianconeri hanno sprecato molte occasioni favorevoli. Peccato per Chiesa, che dopo soltanto 14′ di partita ha accusato un problema, pur restando in campo: da quel momento la Juve ha giocato praticamente in dieci. In Germania sarà dura, giovedì prossimo, ma i bianconeri hanno tutte le carte in regola per farcela. Ecco le pagelle della partita.

Le pagelle della Juventus

Szczesny sv – Mai impegnato nel primo tempo, mai impegnato nel secondo tempo.

Danilo 7 – Con l’ingresso di Bonucci passa a sinistra: tampona e riparte con qualità, diventando spesso attaccante aggiunto

Bremer 6,5 – Torna a destra ed ha licenza di attaccare alto: si vede che è molto più a suo agio in quella posizione

Alex Sandro 6 – Esce dopo 22′ di buona sostanza (23′ Bonucci 6 – Mette in campo l’esperienza ed il suo filtrante, qualche errore di troppo in costruzione, qualche buona chiusura)

Cuadrado 6 – Impegna due volte Flekken, molto vivace ma anche molto confusionario

Miretti 5 – Corre tanto, quasi sempre a vuoto (45′ Fagioli 6 – Entra subito in partita, spreca nel finale il 2-0)

Locatelli 6 – Qualche errore di troppo in appoggio, tantissimi palloni recuperati, tanta sostanza in mezzo

Rabiot 6,5 – Due ottime imbucate centrali in avvio, Flekken gli nega il gol. Meno esplosivo nel secondo tempo, ma dà sempre sostanza

Kostic 6,5 – La Juve lo serve poco, lui si fa comunque valere in fase difensiva. Poi nel secondo tempo piazza il “solito” assist: è il decimo stagionale (78′ Kean 6 – Bravo a sacrificarsi come esterno sinistro, viste le condizioni di Chiesa)

Di Maria 8 – Distribuisce saggezza calcistica in giro per il campo, e segna anche di testa. Il tocco con cui manda in porta Fagioli nel finale è pura poesia

Vlahovic 5 – Parte bene con alcune sponde ben fatte, ma esce ben presto dalla partita sbagliando praticamente tutto (67′ Chiesa sv – La sua partita vera dura 14′, resta in campo per onor di firma)

Le pagelle del Friburgo

Flekken 6,5 – Bravo e fortunato su Rabiot al 12′, attento due volte su Cuadrado. Non può nulla sul gol

Sildillia 5,5 – I piedi non sono proprio aggraziati, si perde spesso Rabiot

Ginter 6,5 – Leader del reparto, soffoca Vlahovic ed evita il 2-0 di Fagioli nel finale

Lienhart 6,5 – Sempre aiutato da Gunter, tiene botta contro Cudrado e anche quando Di Maria lo punta (67′ Gulde 6 – Non ha molto lavoro da svolgere)

Kubler 5 – Cerca di impensirire Kostic, il passaggio di Danilo da quel lato non lo favorisce

Eggestein 5,5 – Dovrebbe seguire Di Maria, ma l’argentino va in giro per il campo e lui dà sostanza in mezzo ma poco altro (59′ Keitel 5 – Non trova spazi)

Hofler 5,5 – Il regista della squadra: bravo con il pallone nei piedi, ma a volte lento

Gunter 5 – Molto attento nei raddoppi difensivi, bel duello con Cuadrado. Ma Di Maria lo beffa sul gol

Sallal 5,5 – Centrocampista aggiunto, gioca molti palloni con buon costrutto nel primo temp. Sparisce progressivamente dal campo (59′ Doan 5,5 – Cerca di aggiungere vivacità alla manovra)

Holer 5 – Fa da riferimento centrale, la becca pochissime volte. In una, la butta dentro ma il Var annulla (88′ Gregoritsch sv)

Grifo 5 – Anche lui bravo a sacrificarsi in fase difensiva, non ha spazi per offendere

La pagella dell’arbitro

Sidiropoulos T. (Gre) 6,5 – Lascia correre tanto, non scontenta e non esalta nessuno. Giusto annullare il gol di Holer

I prossimi impegni della Juventus

La Juventus riparte domenica prossima alle 20.45 sempre in casa contro la Sampdoria: partita da non sottovalutare, per i bianconeri, reduci dalla sconfitta in casa della Roma. E giovedì prossimo si vola in Germania per il ritorno contro il Friburgo: appuntamento alle 18.45