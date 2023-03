La vittoria della Juventus sul Friburgo in Europa League porta la firma del solito Di Maria. Ma tra i tifosi serpeggia la preoccupazione: Vlahovic non segna più e Chiesa è apparso in difficoltà.

Uno a zero. La Juventus supera il Friburgo aggrappandosi ancora una volta a una giocata del suo uomo migliore, Di Maria, e sui social si festeggia, ma con moderazione. La vittoria di misura non lascia troppo tranquilli i tifosi bianconeri in vista del ritorno in Germania. La qualificazione ai quarti di Europa League passa da una prestazione di sofferenza a Friburgo, ma nel frattempo c’è da fare i conti con due casi, oltre alla grana Pogba: l’oggettiva involuzione di Vlahovic e i guai fisici di Chiesa.

Juventus, parla Calvo: il caso Pogba e il Tar

Prima dell’inizio della gara tengono banco le parole del CFO Calvo, che ha fatto chiarezza sul caso Pogba e sulla decisione del Tar sulla carta Covisoc. Luca è in estasi: “Dite quello che vi pare ma io Francesco Calvo lo stimo ogni giorno di più. La Juventus ha ritrovato un pezzo da 90″. Emiliano invece invita alla durezza: “Io oltre a Pogba anche Vlahovic lasciavo a casa”. E a proposito del francese, tanti i tifosi inviperiti come Mimmo: “Anche da queste piccole cose si nota l’attaccamento a maglia e causa. Dopo questi mesi, onestamente da Pogba mi aspettavo di più”. Caustico pure Robby: “Dopo otto mesi di vacanza e di stipendio senza giocare, ti prendi il lusso di fare tardi in allenamento. Per tutti i soldi che prendi dovresti arrivare un’ora prima degli altri”.

Juve-Friburgo, primo tempo senza emozioni

Poi comincia la partita e la Juve non incanta. Nel mirino le scelte di formazione: “Il solito Allegri, Cuadrado e non Chiesa in casa”. Fabio se la prende con un attaccante: “Vlahovic sta diventando un problema, non si riprende più”. Lucio mette nel mirino addirittura tutta la squadra: “Il livello tecnico di molti nostri giocatori è imbarazzante”. E Vito ha una proposta originale e disarmante: “Fate giocare la squadra che gioca in serie C”. Anche Max è inviperito: “Ma perché allo stadio non tifa nessuno? Si sentono solo quelli del Friburgo“.

Ci pensa Di Maria: la Juve vince e trema per Chiesa

A spazzar via critiche e timori ci pensa il solito Di Maria dopo pochi minuti dall’inizio della ripresa. “Dove saremmo senza Angel?”, si chiedono in tanti. Un tifoso ironizza postando una foto del Fideo: “La faccia di chi dice: ma guarda se devo fare tutto io qua”. Frank dopo l’1-0 è una furia: “Ma perché ci chiudiamo ogni volta che passiamo in vantaggio? Aggrediamoliii”. Una tifosa invece sta con Allegri: “Massimiliano che all’uscita dal campo abbraccia Vlahovic come un papà col figlio per consolarlo è il mio allenatore”. Poi si trema per Chiesa, che si tocca il ginocchio: “Prima perché non fa giocare Chiesa? Poi perché ha rischiato Chiesa? Oh, fate pace col cervello”, scrive un fan difendendo il tecnico.