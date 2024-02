Serie A 2023-24, 26a giornata. Juventus-Frosinone chi gioca e chi non gioca: le statistiche di arbitro e i dati di stagione

23-02-2024 16:18

Juventus-Frosinone è una partita valevole per la 26° giornata del campionato di Serie A 2023-24. Si gioca domenica 25 febbraio all’Allianz Stadium di Torino con inizio alle ore 12.30. La Juventus attualmente è 2° in classifica con 54 punti e il Frosinone è 15° con 23 punti. La partita come sempre è trasmessa su Dazn.

Probabili formazioni di Juventus-Frosinone

Allegri dovrebbe schierare la Juve con il consueto 3-5-2 con Alex Sandro terzo centrale a sinistra e in attacco Yildiz, preferito a Chiesa ancora in non perfette condizioni. Di Francesco invece dovrebbe schierare il Frosinone con un 4-2-3-1: in mediana cerniera Brescianini-Mazzitelli, tre mezze punte a supporto di Kaio Jorge, ex della partita.

JUVENTUS FROSINONE W. Szczęsny 1 80 S. Turati F. Gatti 4 20 Pol Lirola Bremer 3 30 I. Monterisi Alex Sandro 12 5 C. Okoli A. Cambiaso 27 32 E. Valeri W. McKennie 16 4 M. Brescianini M. Locatelli 5 36 L. Mazzitelli A. Rabiot 25 18 M. Soulé F. Kostić 11 21 A. Harroui K. Yıldız 15 14 F. Gelli D. Vlahović 9 9 Kaio Jorge

Indisponibili di Juventus e Frosinone

Juventus : Fagioli, Pogba, De Sciglio, Perin, Kean, Danilo

: Fagioli, Pogba, De Sciglio, Perin, Kean, Danilo Frosinone: Marchizza, Bonifazi, Lusuardi, Oyono, Cuni, Bidaoui, Kalaj

Arbitro di Juventus-Frosinone

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti: Mokhtar-Laudato

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Bello

Arbitro Rapuano, statistiche Serie A 2023-24

Partite 8 Cartellini a partita 4.0 Cartellini gialli 25 Cartellini rossi 4 Falli fischiati 199 Falli per cartellino (media) 6,2 Fuorigioco 30 Rigori 5

Juventus-Frosinone: precedenti, statistiche

Dopo il pareggio per 1-1 nel primo incrocio in assoluto tra Juventus e Frosinone in Serie A il 23 settembre 2015 (reti di Simone Zaza e Leonardo Blanchard), i bianconeri hanno vinto tutte le successive quattro sfide contro i giallazzurri nella competizione, con un punteggio aggregato di 9-1.

in Serie A il 23 settembre 2015 (reti di Simone Zaza e Leonardo Blanchard), i bianconeri hanno vinto tutte le successive quattro sfide contro i giallazzurri nella competizione, con un punteggio aggregato di 9-1. Dopo una serie di cinque successi consecutivi, la Juventus non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare di campionato (2N, 2P); solo una volta i bianconeri hanno giocato cinque partite di fila in Serie A senza trovare alcun successo negli ultimi 14 anni: tra aprile e maggio 2019, ma a Scudetto già vinto.

non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare di campionato (2N, 2P); solo una volta i bianconeri hanno giocato cinque partite di fila in Serie A senza trovare alcun successo negli ultimi 14 anni: tra aprile e maggio 2019, ma a Scudetto già vinto. Dusan Vlahovic ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore nel 2024 in Serie A: sette, appena tre in meno rispetto a quanti realizzati in tutto il 2023; inoltre, dopo le reti contro Sassuolo ed Empoli, l’attaccante della Juventus può centrare il bersaglio in almeno tre incontri casalinghi consecutivi in campionato per la prima volta da agosto 2022 (quattro gol in quell’occasione).

ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore nel 2024 in Serie A: sette, appena tre in meno rispetto a quanti realizzati in tutto il 2023; inoltre, dopo le reti contro Sassuolo ed Empoli, l’attaccante della Juventus può centrare il bersaglio in almeno consecutivi in campionato per la prima volta da agosto 2022 (quattro gol in quell’occasione). I giocatori della Juventus sono stati superati in dribbling in 123 occasioni nel torneo in corso, meno di ogni altra squadra; dall’altra parte, tra le fila del Frosinone è presente il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling in questa Serie A (Matías Soulé, 73).

sono stati superati in dribbling in 123 occasioni nel torneo in corso, meno di ogni altra squadra; dall’altra parte, tra le fila del Frosinone è presente il giocatore che ha portato a buon fine più in questa Serie A (Matías Soulé, 73). Il Frosinone ha ottenuto 23 punti in questo campionato (6V, 5N, 14P), appena due in meno rispetto a tutta la sua precedente stagione giocata in Serie A (25 nel 2018/19); tuttavia, da inizio dicembre, quella ciociara è una delle due formazioni che hanno perso più partite (nove come la Salernitana) e quella che ha incassato più reti (31) nella competizione.

(nove come la Salernitana) e quella che ha incassato più reti (31) nella competizione. Il Frosinone ha perso tutte le nove gare di Serie A giocate contro avversarie presenti nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata di campionato, con un punteggio aggregato di 25-1 .

. La Juventus ha subito sette reti su 17 complessive in questa Serie A con tiri da fuori area: il 41% del totale, la percentuale più alta nel torneo in corso; dall’altro lato, due degli ultimi sei gol del Frosinone nella competizione sono arrivati proprio dalla distanza, entrambi su calcio di punizione diretto.

più alta nel torneo in corso; dall’altro lato, due degli ultimi sei gol del Frosinone nella competizione sono arrivati proprio dalla distanza, entrambi su calcio di punizione diretto. La prossima sarà la 200ª presenza con la Juventus in tutte le competizioni per Adrien Rabiot (attualmente a 199) – dal suo esordio con bianconeri nel 2019/20, tra i centrocampisti di Serie A, solo Nicolò Barella con l’Inter, Bryan Cristante con la Roma, Piotr Zielinski con il Napoli e Marten de Roon con l’Atalanta hanno tagliato questo traguardo con una singola squadra.

(attualmente a 199) – dal suo esordio con bianconeri nel 2019/20, tra i centrocampisti di Serie A, solo Nicolò Barella con l’Inter, Bryan Cristante con la Roma, Piotr Zielinski con il Napoli e Marten de Roon con l’Atalanta hanno tagliato questo traguardo con una singola squadra. Massimiliano Allegri potrebbe diventare il primo allenatore nella storia della Serie A a girone unico a tagliare il traguardo dei 1000 punti (considerati i punti reali, quindi due prima del 1994/95): il tecnico della Juventus attualmente è a quota 999, frutto di 300 vittorie, 99 pareggi e 96 sconfitte.

potrebbe diventare il primo allenatore nella storia della Serie A a girone unico a tagliare il (considerati i punti reali, quindi due prima del 1994/95): il tecnico della Juventus attualmente è a quota 999, frutto di 300 vittorie, 99 pareggi e 96 sconfitte. Matías Soulé, che ha giocato le sue prime 15 gare di Serie A con la Juventus, è uno dei soli tre giocatori nei cinque grandi campionati europei in corso da aver registrato almeno 50 tiri, 50 occasioni e 50 dribbling riusciti (53+55+73), insieme a Leroy Sané e Isco.

Juventus-Frosinone: confronto statistiche Serie A 2023-24

JUVENTUS FROSINONE 2 Autogol contro 1 58 Cartellini gialli 49 1 Cartellini rossi TOTALE 2 2.198 Contrasti 2.436 1.067 Contrasti persi 1.245 1.131 Contrasti vinti 1.191 174 Dribbling positivi 199 177 Dribbling sbagliati 230 304 Falli fatti TOTALE 253 250 Falli subiti TOTALE 294 48 Fuorigioco 35 38 Gol 32 9 Gol di testa 5 1 Gol direttamente da punizione 3 17 Gol in casa 22 21 Gol in trasferta 10 5 Gol segnati da fuori area 4 33 Gol segnati dentro l’area 28 3 Gol su rigore 7 10.349 Passaggi (su azione) 10.543 10.893 Passaggi TOTALE 11.237 8.434 Passaggi corti positivi 8.592 1.185 Passaggi corti sbagliati 1.402 83,71 Passaggi: % precisione 80,68 248 Tiri effettuati TOTALE 217 103 Tiri in porta (gol inclusi) 101 81 Tiri respinti (dal difendente) 93 41,53 Tiri: precisione % 46,54

Dove vedere Juventus-Frosinone in diretta tv e streaming

La partita è trasmessa in diretta su Dazn. Se preferite seguirla con un live testuale, la cronaca migliore la trovate qui su Virgilio Sport