Juventus-Genoa, Sky replica ad Allegri dopo la lite con Teotino: Ferri al secondo intervento dopo il caso De Laurentiis

Le parole di Massimiliano Allegri, dopo il match tra Juventus e Genoa, nei confronti del giornalista Teotino portano alla replica del direttore Sky, Federico Ferri: “I giornalisti fanno cronaca e devono capire e far capire”

17-03-2024 16:54

Nervi tesi in casa Juventus. Massimiliano Allegri ha risposto a muso duro al giornalista Gianfranco Teotino ai microfoni Sky dopo il match con il Genoa. Un pareggio che ha lasciato molto amaro in bocca alla Vecchia Signora e che soprattutto ha creato l’ennesima frattura tra il tecnico toscano e una parte della tifoseria bianconera che da tempo, e oggi a maggior ragione, chiede un netto cambio di rotta (e di guida tecnica) in vista della prossima stagione.

Allegri contro Teotino: la lite a Sky

Massimiliano Allegri ha dimostrato grande nervosismo ai microfoni Sky. Gianfranco Teotino, giornalista sempre molto pacato, aveva provato a interpellare il tecnico della Juventus sui risultati negativi dell’ultimo periodo ottenendo in cambio una replica molto dura, figlia senza dubbio del nervosismo del momento: “Non faccio il politico, faccio l’allenatore – ha detto Allegri a Teotino che gli chiedeva lumi sul modulo – Lei sa come si fa l’allenatore? Io non so come si fa il giornalista. Non devo andare dietro al pubblico e non mi permetto di dire a lei come si fa il so lavoro. Voi non dovete capire, anche perché che volete capire?”.

La replica di Federico Ferri

Sulla vicenda interviene in maniera quasi immediata Federico Ferri, direttore di Sky Sport, che su Twitter esprime la sua vicinanza a Gianfranco Teotino e manda un messaggio molto chiaro nei confronti di Massimiliano Allegri: “E ancora a proposito delle interviste. I giornalisti fanno cronaca, chiedono, argomentano. E devono capire, per far capire a chi ci segue. A questo servono domande e risposte. Comunque, come Teotino, andiamo sempre avanti con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione”.

Ferri al secondo intervento dopo De Laurentiis

Nel giro di un pochissimi giorni si tratta del secondo intervento del direttore di Sky, Federico Ferri, e le parole scelte anche in questo messaggio su Twitter non sono casuali. L’ultima frase del suo post va a ricalcare quello che lo stesso giornalista aveva pubblicato solo qualche giorno fa per rispondere sull’aggressione che il presidente del Napoli aveva fatto a un cameraman dell’emittente satellitare. Il patron azzurro si era infuriato con la troupe Sky prima del match tra Barcellona e Napoli perché “avrebbe concordato” che le interviste ai giocatori azzurri le avrebbe dovute fare Gianluca Di Marzio, invece del “laziale” Ugolini. E Ferri anche in quella circostanza è accorso in difesa dell’emittente e del lavoro della redazione.