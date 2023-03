Juventus, Gentile: "Il sogno Champions è sfumato"

L'ex difensore, campione del mondo nel 1982, ha parlato della delicata situazione in classifica dei bianconeri.

06-03-2023 09:46

La sconfitta dell’Olimpico contro la Roma è forse stata la mazzata finale per le speranze della Juventus di rimontare fino ai primi quattro posti della classifica. La pensa così Claudio Gentile, ex difensore bianconero campione del mondo nel 1982 e anche ex ct dell’Under 21, che ne ha parlato a Radio Anch’io lo Sport su RaiRadio1: “Secondo me per la Juventus il sogno Champions League è sfumato. Sarebbe già stata un’impresa prima del ko di Roma, ora tutti i sogni sono finiti”.

“È stata una sconfitta che brucia ma è stata immeritata. La Juve ha giocato anche discretamente e la Roma non è stata superiore, ma questo è il calcio e bisogna pensare già al futuro“, ha aggiunto a riguardo Gentile. Sul -15 ha poi detto: “La politica della società ha avuto situazioni particolari. Penso che questa penalizzazione abbia dato una mazzata all’ambiente. Io non sono fiducioso che verrà tolta e mi dà segno che questo ko sarà il finale di quest’anno”.