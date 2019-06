Juventus grandi firme: trattative avanzate con tre top player

Juventus avanti tutta sul mercato dopo la presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore dei bianconeri. Il primo colpo (a parte Ramsey già preso in gennaio) della nuova era arriva dalla Francia: Adrien Rabiot è ormai a un passo dal vestire la maglia dei campioni d’Italia.

Il contratto del centrocampista del Paris Saint Germain è in scadenza il prossimo 30 giugno, e il giocatore transalpino, corteggiato dalle big di tutta Europa, avrebbe alla fine accettato l’offerta di Paratici. Rabiot, che arriverà a parametro zero, si intascherà 10 milioni di euro di premio, e percepirà 7 milioni di euro a stagione. Mamma Veronique, che ne cura gli affari, avrebbe già detto sì e sarebbe ora solo questione di dettagli prima della firma. A Rabiot erano interessate anche Manchester United, Tottenham, Real Madrid e Barcellona. A meno di clamorosi dietrofront, l’affare è in chiusura.

L’arrivo di Rabiot secondo Sky non escluderebbe affatto l’acquisto di Paul Pogba dal Manchester United. Certo il ritorno del centrocampista francese a Torino è una pista decisamente più in salita per Paratici considerate le richieste dei Red Devils che non si schiodano dai 150 milioni di euro, oltre alla concorrenza del Real Madrid (più freddo però negli ultimi giorni). Inoltre anche l’ingaggio del giocatore sarà considerevole; i bianconeri hanno dalla loro la volontà del campione del mondo, che sta spingendo per tornare sotto la Mole, e i buoni rapporti con l’agente Mino Raiola.

Non è finita qui: si riapre per la difesa la pista che porta a Matthijs De Ligt dell’Ajax. Anche in questo caso c’è lo zampino di Raiola. Il difensore olandese si è allontanato nelle ultime settimane dal Barcellona, ed è sempre più interessato all’Italia. Al rientro del centrale dalle ferie si terrà un vertice dove si sonderanno le sue intenzioni: tutto è possibile. La grande concorrente della Juventus è in questo caso il Paris Saint Germain.

SPORTAL.IT | 21-06-2019 13:55