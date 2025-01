Juventus, i playoff Champions da spavento: Real Madrid e Bayern Monaco fanno tremare i tifosi

Oltre il danno la beffa: il deludente 0-0 col Bruges non solo ha allontanato la Juventus dalla qualificazione diretta agli ottavi ma ne complica pure il cammino ai playoff

La Juventus rischia di pagare a carissimo prezzo il deludente pareggio in Belgio contro il Bruges. La qualificazione diretta agli ottavi si è tremendamente complicata e, oltre il danno, la beffa: i bianconeri rischiano di dover affrontare ai playoff una tra Real Madrid e Bayern Monaco.

Juventus, il braccino corto non paga: la situazione

I tifosi masticano amaro: se la squadra di Thiago Motta avesse battuto il Bruges, club senza dubbio alla portata della Signora, si sarebbe piazzata all’ottavo posto a quota 14 in compagnia dell’Atalanta e con un piede e mezzo negli ottavi.

Invece, lo 0-0 ha fatto sprofondare la Juve al 17esimo posto: i 12 punti non impediscono ai bianconeri di chiudere tra le prime otto, ma, affinché ciò avvenga, Koopmeiners e compagni dovranno assolutamente mandare al tappeto il Benfica nell’ultimo match della fase campionato allo Stadium e sperare in una intricata combinazione di risultati.

Champions, playoff da incubo: Real Madrid o Bayern Monaco

Vincere aiuta a vincere, recita un vecchio e sempre attuale adagio. Ma aiuta pure a evitare scogli grandi quanto una montagna. Oggi la Juventus si ritrova nella scomoda condizione di dover sperare in un totale stravolgimento della classifica al termine dell’ottavo e ultimo turno.

Già, in base al regolamento della nuova Champions League e ai criteri di abbinamento, se la classifica non dovesse cambiare l’undici di Motta affronterà ai playoff una tra Real Madrid e Bayern Monaco, che occupano la 15esima e 16esima posizione. Nemmeno nel peggiore degli incubi. I blancos di Ancelotti saranno di scena in Francia contro il Brest, mentre i bavaresi, reduci dalla batosta subita in Olanda per mano del Feyenoord, faranno visita al Lille. Per i tifosi della Juventus si prospettano 90 minuti ad alta tensione.

Col Benfica vietato sbagliare, ma serve un’altra Juve

Il Napoli in campionato, quindi il Benfica. Due partite che possono indirizzare la stagione della Juventus, chiamata a migliorare la propria classifica in Serie A e a provare l’impresa di staccare il pass per gli ottavi in Champions League. Certo, servirà tutt’altra squadra rispetto a quella che non è stata capace di imporsi in Belgio.

Il problema è principalmente lì, in attacco. Dove i bianconeri troppo spesso si smarriscono. Dopo il pareggio col Bruges Motta ha cambiato registro, con la carota che ha lasciato spazio al bastone. Tutte ‘ammonite’, le punte, a eccezione di Mbangula. Chissà se basterà per la svolta.