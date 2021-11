Juventus, i tifosi pronti a scaricarlo: “Meglio perdere soldi”

27-11-2021 10:17

Solo 21 anni e alla seconda stagione alla Juventus è Dejan Kulusevski è già un caso. Il calciatore svedese arrivato nell’estate del 2020 dal Parma, via Atalanta, doveva rappresentare il futuro dell’attacco bianconero ma nonostante delle ottime prestazioni sotto la guida di Andrea Pirlo, è stato subito messo in discussione. Problemi di ruolo, sostengono alcuni addetti ai lavori, che con Massimiliano Allegri sarebbero venuti maggiormente a galla. Ma ora il club deve cominciare a fare le prime valutazioni anche perché lo svedese ha degli estimatori in giro per l’Europa e potrebbe concretizzarsi una clamorosa cessione.

Juventus: i tifosi pronti a scaricarlo

I tifosi della Juventus cominciano a fare i primi conti in caso di cessione come scrive il giornalista Felice Raimiondo che vede il giocatore anche in ottica Milan: “Kulusevski ha un residuo di 25 milioni al 30 giugno scorso, che nella prossima estate scenderà a 19 milioni circa. La Juve, se si accontentata di andare in pari, per non rimetterci può darlo via anche a gennaio in prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto a 20 milioni”.

Kulusevski: l’interesse del Milan

I tifosi della Juventus sono molti divisi sul futuro del giocatore. C’è chi lo userebbe come pedina di scambio per arrivare a Vlahovic, chi è pronto a venderlo per fare cassa e chi ancora vorrebbe dare al ragazzo ulteriore fiducia: “Mi sta facendo rimpiangere Bernardeschi. Ho detto tutto”. Anche Andrea lo scarica: “Un giocatore più scarso di lui non c’è in mezzo al campo” e ancora: “Imbarazzante da due anni”.

Ma quello che per la Juve è un problema potrebbe diventare una risorsa per il Milan: “Mi piacerebbe molto – scrive Barbadillo – ha grandi potenzialità, inserito nel nostro ambiente potrebbe crescere tanto. A Torino in questo momento non c’è il clima giusto per emergere, troppa confusione, un allenatore dinosauro, la Juve è un cantiere che va avanti a singhiozzo”. Mentre Luca non è favorevole: “Si è involuto tantissimo negli ultimi due anni, sinceramente non farei un favore a quelli la. Si rischia un Matri 2.0, sono in difficoltà perché ne hanno pochi di rivendibili e devono fare spazio negli ammortamenti e nel monte ingaggi”.

