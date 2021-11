Juventus indagata per falso in bilancio: le 42 operazioni di mercato nel mirino

27-11-2021 09:07

La tarda serata di ieri è stata sconvolta dalla notizia della perquisizione, da parte della Guardia di Finanza, nelle sedi di Torino e Milano della Juventus in merito all’ inchiesta avviata dalla Procura di Torino che indaga per il presunto reato di falso in bilancio : requisiti documenti relativi a trasferimenti delle ultime tre stagioni, sulla scia del lavoro svolto da Covisoc e Procura federale che lo scorso 27 ottobre accesero i riflettori su 62 operazioni di mercato riferite a club italiani.

Di queste, ben 42 vedrebbero protagonista la Juventus: su tutte, la più importante, sarebbe quella dello scambio col Barcellona tra Miralem Pjanic e Arthur. Ecco l’elenco completo, riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Nicolò Rovella : acquistato dalla Juventus per 18 milioni dal Genoa, dove tutt’ora gioca in prestito;

Manolo Portanova : ceduto per 10 milioni dalla Juventus al Genoa, dove gioca attualmente;

Elia Petrelli : ceduto al Genoa per 8 milioni, oggi gioca in prestito all’Ascoli;

Kevin Monzialo : ceduto al Lugano (dove gioca tutt’ora) per 2,5 milioni;

Christopher Lungoyi : acquistato per 2,5 milioni dal Lugano, dove è stato lasciato in prestito;

Franco Tongya : ceduto per 8 milioni al Marsiglia, dove gioca nella squadra B;

Marley Aké : prelevato dal Marsiglia per 8 milioni, oggi gioca nell’Under 23 bianconera;

Giulio Parodi : ceduto alla Pro Vercelli per 1,32 milioni;

Davide De Marino : acquistato dalla Pro Vercelli per 1,5 milioni, gioca nella Juventus Under 23;

Kaly Sene : ceduto al Basilea per 4 milioni, oggi gioca in prestito al Grasshoppers;

Hajdari Albian : trasferitosi dal Basilea alla Juventus per 4,38 milioni, milita nella Primavera bianconera;

Rafael De Fonseca : ceduto all’Amiens per 1,5 milioni;

Felix Nzouango : prelevato dall’Amiens per 1,9 milioni, gioca nella Primavera della Juventus;

Francesco Lamanna : ceduto al Novara per 900mila euro, oggi gioca al Gubbio;

Tommaso Barbieri : acquistato dal Novara per 1,4 milioni, ora gioca nella Juventus Under 23;

Eric Lanini : ceduto al Parma per 2,385 milioni, gioca in prestito alla Reggiana;

Alessandro Minelli : la Juventus lo ha acquistato dal Parma per 2,91 milioni, oggi è in prestito al Cosenza;

Edoardo Masciangelo : ceduto al Pescara per 2,3 milioni, ora milita in Serie B al Benevento;

Matteo Brunori : prelevato dal Pescara per 2,93 milioni, la Juventus lo ha poi ceduto in prestito all’Entella lo scorso anno e al Palermo in estate;

Leonardo Loria : ceduto per 2,473 milioni al Pisa che lo ha girato in prestito al Monopoli;

Stefano Gori : acquistato dal Pisa per 3,2 milioni, la Juventus lo ha poi ceduto in prestito al Como;

Pereira da Silva : ceduto al Barcellona per 7,866 milioni, milita nel Barça B;

Miralem Pjanic : ceduto al Barcellona per 60,842 milioni, oggi gioca in prestito al Besiktas;

Arthur : acquistato dal Barcellona per 72 milioni;

Alejandro Marques : acquistato dal Barcellona per 8,2 milioni, in estate la Juventus lo ha dato in prestito al Mirandes;

Joao Cancelo : ceduto al Manchester City per 65 milioni;

Pablo Moreno : ceduto al Manchester City per 10 milioni, ora è in prestito al Girona;

Danilo : prelevato dal Manchester City per 37 milioni;

Felix Andrade : acquistato dal Manchester City per 10,508 milioni, i bianconeri lo hanno ceduto in prestito al Parma;

Emil Audero : ceduto alla Sampdoria per 20 milioni;

Daouda Peeters : acquistato dalla Sampdoria per 4 milioni, la Juventus lo ha ceduto in prestito allo Standard Liegi;

Erasmo Mulè : acquistato dalla Sampdoria per 3,5 milioni, i bianconeri lo hanno girato in prestito al Cesena;

Giacomo Vrioni : dalla Sampdoria alla Juventus per 3,88 milioni, ceduto in prestito al WSG Tirol;

Nicolò Francoforte : ceduto alla Sampdoria per 1,7 milioni;

Erik Gerbi : ceduto alla Sampdoria per 1,3 milioni, è in prestito al Poli in Romania;

Matteo Stoppa : ceduto alla Sampdoria per 1 milione, è in prestito alla Juve Stabia;

Michael Brentan : ceduto per 225mila euro alla Sampdoria che l’ha girato in prestito alla Pro Sesto;

Andrea Adamoli : ceduto per 500mila euro all’Empoli che l’ha dato in prestito al Cesena;

Leonardo Mancuso : ceduto all’Empoli per 4,5 milioni;

Marco Lipari : acquistato dall’Empoli per 600mila euro, girato in prestito dai bianconeri alla Juve Stabia;

Tommaso Maressa : acquistato dall’Empoli per 500mila euro, milita nella Primavera juventina;

Marco Olivieri : acquistato dall’Empoli per 2,4 milioni, la Juventus lo ha poi ceduto in prestito al Lecce.

OMNISPORT