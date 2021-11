Milan, qual è il prossimo colpo dopo Pioli? I tifosi puntano in alto

26-11-2021 12:46

Per i tifosi del Milan è un giorno di festa. L’annuncio del rinnovo di Stefano Pioli, nell’aria da alcune settimane e di fatto anticipato dallo stesso allenatore subito dopo la sfida di Champions vinta sul campo dell’Atletico Madrid, ha riempito di buonumore tutti i supporter del Diavolo. Notevole la gratitudine nei confronti del tecnico che ha riportato il Milan ai vertici della classifica, anche se sono in tanti a pregustare altri colpi a sensazione.

I milanisti tra ringraziamenti a Pioli e “mea culpa”

Le prime reazioni sono tutte di gioia per la permanenza del tecnico, che ha prolungato l’accordo fino a giugno 2023, con opzione per un altro anno e ingaggio ritoccato del 50%. “Prima del suo arrivo, il Milan tentava invano la qualificazione in Champions; dopo il suo arrivo, il Milan gioca per vincere lo scudetto. Pioli non solo si è meritato questo rinnovo, ma se lo è (stra)guadagnato”, sottolinea un fan. “Un uomo per bene, umile, che studia e cresce, icona di una rinascita sentimentale con un pallone e undici uomini. Non fermarti mister Pioli e forza Milan“, twitta un altro tifoso. L’hashtag #Pioli finisce ben presto in tendenza, così come il coro dei tifosi rossoneri già diventato un tormentone: “Pioli is on fire na na na na na”. E assieme alle felicitazioni, fioccano i “mea culpa”: “Mister Pioli io sono uno dei c… del #pioliout. Più che mettermi in ginocchio e chiedere scusa non so che fare. Mi dica lei. E grazie di tutto”. Oppure: “Devo ammetterlo e fare pubblica ammenda: quando il Milan prese Pioli ero arrabbiatissimo e pessimista. Adesso sono l’uomo più felice del mondo”.

Altri colpi in cantiere? I tifosi del Milan sognano

Non solo Pioli, comunque. Le freschissime dichiarazioni di Vlahovic – “Ogni partita contro il Milan per me è speciale” – rischiano di aprire un nuovo tormentone. “Vieni a Milano Dusan, ti aspettiamo”. E ancora: “Tutto su Vlahovic e vinciamo scudetto e Champions“. C’è chi si accontenterebbe di poco: “A me basterebbe un altro rinnovo in cui ormai non crede più nessuno: Kessie“. E chi invece ha altre mire: “Faivre è un prospetto molto interessante, fosse per me lo porterei a Milano già a gennaio”. O ancora: “Ma un attaccante di scorta fattibile e alla portata, visto che Vlahovic sembra francamente fuori portata? La pista Alvarez è già tramontata?”.

