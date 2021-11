Inter-Milan, sarà duello per la nuova stella sudamericana

26-11-2021 11:16

Al momento il Milan è al completo in attacco, soprattutto nel ruolo di centravanti in cui Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud stanno facendo staffetta. Ecco perché l’interesse del club rossonero per Julian Alvarez, stellina del River Plate e astro nascente del calcio argentino, non s’è ancora concretizzato.

Duello Inter-Milan per Julian Alvarez

Il rischio per il Milan, però, è di venire sorpassati nella corsa ad Alvarez dall’Inter: secondo quanto riferito da Nicolò Schira, infatti, non solo il club nerazzurro si sarebbe interessato all’attaccante argentino, ma avrebbe anche compiuto la prima mossa concreta per portarlo a Milano.

“Il vicedirettore sportivo dell’Inter Dario Baccin volerà in Sudamerica per monitorare e osservare dal vivo l’attaccante del River Plate Julian Alvarez (nato nel 2000)”, scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter.

L’Inter, dunque, ha intenzione di seguire da vicino Alvarez e chissà che la trasferta sudamericana di Baccin non serva anche a far partire la trattativa con il River. La notizia, intanto, ha entusiasmato i tifosi dell’Inter.

I tifosi interisti sperano nell’acquisto dell’argentino

“Gli attaccanti argentini e l’Inter sono un’accoppiata che funziona, ma questo Marotta già lo sa”, commenta Enslin. Sebastian gli fa eco: “I 9 della nazionale argentina e l’Inter sono una storia d’amore senza fine: Ramón Diaz, Batistuta, Crespo, Cruz, Milito, Palacio, Icardi, Lautaro”. “Non sarà facile – fa notare però FCRept – praticamente ogni club del mondo lo sta seguendo”.

Marco incita l’Inter a muoversi: “Alvarez è fortissimo, un gran giocatore in Argentina: è da prendere”. E nella discussione interviene anche il milanista Sergio, che invoca l’intervento del club rossonero: “Ehi Milan, sbrigatevi che se va al Inter mi brucia”.

SPORTEVAI