Juventus, i tifosi rinnegano Tardelli: "Ma cosa dici?"

Non si placano le polemiche e le reazioni del mondo del calcio ad alcune affermazioni riportate da Giorgio Chiellini nel suo libro in uscita in questi giorni dove spara a zero, soprattutto su due ex compagni della Juve e della Nazionale, Felipe Melo e Mario Balotelli. E dopo la risposta al veleno dei due diretti interessati sono arrivate anche diverse stroncature da parte di personaggi di spicco, tra questi, anche un’ex bandiera bianconera, Marco Tardelli. Parole dure che però hanno scatenato la reazione del tifo juventino.

Tardelli contro Chiellini: “I capitano sono altri, Scirea e Zoff”

Le dichiarazioni di Giorgio Chiellini nel suo libro oramai sono diventati virali, se l’è presa in particolare con Felipe Melo, definendolo mela marcia, e poi con Mario Balotelli “da prendere a schiaffi”. Inoltre il capitano della Juve ha parlato di “odio” verso l’Inter anche se sottolineando l’aspetto sportivo del suo sentimento avverso. Melo e Balotelli hanno risposto per le rime.

Tra le tante reazioni in queste ore, dura è stata la presa di posizione dell’ex campione del mondo di Spagna ’82 Marco Tardelli che su Twitter ha sentenziato: “Sono veramente dispiaciuto delle dichiarazioni di Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, della Juventus e uomo di spicco nel direttivo Aic. Parole dure nei confronti di compagni-colleghi che dovrebbero considerarlo un punto di riferimento. L’odio dichiarato verso un altro club crea odio. Da Capitani come Zoff e Scirea ho imparato il rispetto per l’avversario anche nella lotta più dura”.

Tardelli vs Chiellini scatena i tifosi sui social

La dura presa di posizione di Marco Tardelli, da ex bandiera della Juve e della Nazionale, ha ovviamente spaccato in due gli appassionati del calcio che lo seguono. Chi gli dà ragione e chi invece prende le difese di Chiellini. Soprattutto i tifosi della Juve se la prendono con “Schizzo” imputandogli ancora una volta lo scarso attaccamento alla maglia bianconero, a loro dire, dimostrato nella sua carriera da opinionista in tv.

Gli juventini non ci stanno: “Decine di giocatori ogni anno sputano e dichiarano odio verso la Juve e va tutto bene. Ehhh ma il Chiello è una brutta persona… Già già..”; “Ai tuoi tempi Marco uno come Balotelli la Nazionale non la vedeva nemmeno in TV. E ho detto tutto …”; “Marco… Chiellini ha parlato di odio sportivo. Non serve il disegnino”; “Uno sportivo e in particolare uno juventino come lei dovrebbe essere orgoglioso di avere un capitano come Chiellini!”; “Ma Tardelli NON è juventino… lo ha dimostrato più volte nelle sue dichiarazioni!”; “Caro Marco ogni tanto una pestata di piedi ci vuole…non si possono subire sempre i soliti continui attacchi su tutti i fronti senza alzare mai la voce…”.

I followers delle altre tifoserie stanno con Tardelli: “Ed è davvero scandaloso che un personaggio del genere sia capitano della nostra nazionale. Non merita quella fascia e non merita nemmeno di stare in nazionale visto che l’aveva lasciata”; “Pura e semplice verità, punto”; “Chiellini capitano con la ‘c’ minuscola”; “Chiellini non sarà mai come Zoff e Scirea”; “Chiellini non può fare la morale a nessuno. È uno dei calciatori italiani più scorretti e fallosi. Può essere anche tutto vero ciò che ha detto, ma lui non è esempio di nulla”.

SPORTEVAI | 11-05-2020 08:52