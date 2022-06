Juventus, idea Gabriel Jesus per l'attacco

14-06-2022 15:59

Con il passaggio di Erling Haaland al Manchester City, ci sarà sempre meno spazio per Gabriel Jesus, centravanti brasiliano classe 1997. Ottimo giocatore, ha sempre mostrato belle prestazioni quando è stato chiamato in causa.

Ora però ci sarà sempre meno spazio e, come riporta Eurosport, sembra che la Juventus ci stia facendo un pensierino come vice-Vlahovic. Il suo contratto scadrà a breve, nel 2023, e guadagna circa 4,3 milioni a stagione, una cifra alla quale i bianconeri possono arrivare proprio come l‘Arsenal, che guarda la situazione a fari spenti.

