Juventus, idea Verde per l'attacco

31-07-2022 16:14

La Juventus vuole rinforzare l’attacco e ci sono diverse idee di mercato: insieme alle piste Zaniolo e Berardi infatti, negli ultimi giorni sarebbe spuntata anche l’idea Daniele Verde dello Spezia.

Sicuramente una soluzione più economica per la Juventus, qualora non dovessero andare in porto gli obiettivi principali di mercato.

